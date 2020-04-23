Leitores debatem participação de Bolsonaro em ato pró-ditadura

Jair Bolsonaro em protesto que pede fechamento do STF e do Congresso Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Em cima da caçamba de uma caminhonete, diante do quartel-general do Exército em Brasília , Bolsonaro, político há mais de três décadas, criticou o que chamou de "velha política". "Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil", declarou o presidente. "Chega da velha política. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos", disse, citando o slogan da sua campanha.

No sábado (18), o presidente também deixou o Alvorada para se encontrar com apoiadores. Sem máscara, cumprimentou simpatizantes, ignorando todas as recomendações médicas para evitar aglomerações e contatos. Além da gestão Bolsonaro, outros governos que ignoram a seriedade da doença são Turcomenistão, Nicarágua e Belarus.

O ato levantou críticas imediatas. O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, disse ainda no domingo (19) que é "assustador" ver manifestações pela volta do regime militar , após 30 anos de democracia. "Só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso", escreveu no Twitter.

Sob pressão da cúpula fardada, do Judiciário e do Legislativo, o presidente modulou seu discurso. "No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo", afirmou a jornalistas ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de segunda-eira (20). "O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da República", disse Bolsonaro, que, em outro momento, afirmou: "Eu sou, realmente, a Constituição".

A participação do presidente em manifestações que pediam o fechamento do Congresso e o STF também levantou debate entre os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários postados em nossas redes sociais:

Uma meia dúzia de pessoas na rua não representa a maioria, definitivamente! Posso concordar que haja descrédito das instituições, de modo de geral, mas isso se dá por conta de uma crise moral que o mundo todo está passando. A verdade é que a culpa é nossa! Não há governo corrupto com uma população honesta, assim como não há um governo honesto com uma população corrupta. O que temos dentro das instituições é reflexo da nossa população. É pura hipocrisia cobrar uma mudança lá de cima quando a base, nós mesmos, continuamos agindo da mesma forma, esperando o exemplo de lá, sem dar exemplo de cá. Nós elegemos os corruptos tanto quanto os honestos. Se há menos honestos do que desonestos, isso é reflexo de quem somos também enquanto cidadãos. Mudemos primeiro a nós, para depois cobrar deles! (Hellen Rodrigues)

Se é tão assustador assim, esse momento deveria ser de reflexão. Por que as pessoas pedem intervenção? Será que não é um ato de desespero? Será que essas pessoas não perderam a confiança nas instituições, num Congresso que age em causa própria e não pensa no povo que o elegeu, num STF que age como se fosse o Executivo, muitas vezes travando e inviabilizando projetos do governo? Será que essas pessoas não chegaram no limite da tolerância? (Robson Feu)

Acordem para vida! Quem defende AI-5 é contra democracia. O PT vai voltar se Bolsonaro continuar sendo incompetente como está sendo. Então vai para Coreia do Norte, é esse sistema que você defende. Eu sou a favor da democracia. (David Silva)

19 de abril é Dia do Exército Brasileiro. E Bolsonaro, como capitão do Exército, foi prestigiar tudo na maior normalidade. Ouvi alguns pedidos de intervenção ou AI-5, não vejo nada de absurdo, afinal o direito de manifestação é um ato democrático. O povo tem o direito de pedir o que quiser, isso é liberdade, é democracia. (Azilvarnario Messias de Oliveira)

Muitos aqui não sabem o que foi um regime militar. Lamentável acharem que a volta do regime é a melhor opção. (Luiz Carlos Martins Fontana)

Chegou o momento de pedir o impeachment do presidente, pois ele está afrontando a já frágil democracia brasileira, infelizmente diante dessa pandemia. Melhor assumir o vice-presidente, que goza do respeito do Exército e, apesar do início polêmico, aprendeu a evitar polêmicas. (Danilo Leonel)

Do jeito que está a coisa, não me assusto com mais nada. Para os militares tomarem novamente o poder é do dia para noite, aí vai haver choro e ranger de dentes. (José Maria Gonçalves)

Ministro Barroso, respeitamos o STF, mas não aceitaremos golpe contra o nosso presidente. O Brasil e os brasileiros estão igual a uma panela de pressão. Algo contra o nosso presidente que democraticamente elegemos é mexer em casa de maribondo. O Brasil não está dormindo, queremos mudança… (Alessandro Brugnara)

O STF e o Congresso Nacional estão provocando isso. (Jose Augusto)

Ai-5 é retroagir. Se soubessem na realidade o que é, não pediriam a volta. Sempre achei que, mesmo não vivenciando um regime, a história já seria suficiente para conhecimento. (Marcelo Vieira de Mello)

Os que pedem o Al-5, talvez não saibam nem o que é! O Ato Institucional Nº 5 foi o mais violento de todos os instrumentos jurídicos da Ditadura Militar, pois dava, na prática, amplos poderes aos interventores militares (os ditadores) de conduzir como bem entendessem a política nacional, além de suspender as garantias constitucionais. Vocês tanto falaram que o Brasil viraria um Venezuela nas mãos do PT, e agora estão que estão querendo transformar a democracia do Brasil em uma ditadura? Acordem! (Paula Moraes)

Pedir intervenção militar, além de assustador, é crime previsto na Constituição! (Andrea Valdetaro)

O futuro de Bolsonaro na política está acabado, por isso a ditadura seria sua última chance! Será lembrado como o pior presidente da história do Brasil! (Angelo Demuner)

Tem que fazer um limpa nos Três Poderes urgente. (Geraldo Xavier)

Maior dificuldade para chegar na democracia, agora vem esse papo. Pior ainda diante de uma pandemia dessa. (Vera Secchim)

Isso só coloca o presidente em mais maus lençóis. Não cabe nesse momento esse tipo de radicalização, muita calma nessa hora. (Marcos Samuel Correa)

Nada contra ninguém, mas o povo está vivendo tempos muito difíceis, e eu não consigo ver nada que possa levantá-lo. Há muita infantilidade. Enxergo um monte de gente mimada, e o povo está numa gangorra. Jogam para lá e para cá. Falta humanidade, amor ao próximo. Só vejo briga entre poderes, mas tem vida nesse meio. (Luciene Vidoto)

Parabéns ao povo brasileiro do bem e parabéns ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. (Carlos Honorato)

Parabéns para um safado que quer fechar o Congresso e o STF? Se tem algo de errado, que sejam presos; e não fechar para o presidente ter poder total. (Fábio Siqueira do Nascimento)

Vocês estão em que país? Pelo que eu saiba, quem é o presidente aqui no Brasil é Bolsonaro! E ele merece respeito, como qualquer outra pessoa. (Marilia Pereira Borba)

Bolsonaro merece respeito, não. Ele só faz e fala bobagem e vai contra a Constituição. E como respeitar alguém que fere a democracia? Vá estudar. (Felipe Lordes)

Cidadão de bem faz manifestação e buzina em frente a hospital, que além de ser proibido pela legislação, também é proibido pelo bom senso. Mas parece que a galera deixou o bom senso na urna. (Layse Morais)

Essas pessoas que foram para as ruas sabem que têm que manter distância. É porque não teve ninguém da família que teve o vírus. Mas as consequência vêm depois. O presidente tinha que proteger o povo, não colocar em risco a vida dos cidadãos. (Vilmara Silva)

O presidente tem o dever moral e ético de proteger o povo, e não colocar em risco a vida dos cidadãos. (Marilete Godoy Faroni)

Deus abençoe a sua caminhada, senhor presidente. Que não haja empecilhos. Ande, corra, rumo ao tão aguardado impeachment. (Keven Rodrigo)

As eleições estão sendo eternas. Já não aguento mais isso! (Lais Chaves)