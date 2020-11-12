Leitores debatem eleições municipais em meio à pandemia

ELEIÇÕES 2020
Confira o horário de votação nas eleições municipais de 2020 (Política, 10/11). Estamos próximos a um novo momento eleitoral e, neste contexto, criam-se expectativas de diferentes rumos ou prosseguimentos de trabalho de gestão. Neste cenário em serão eleitos representantes para Câmaras Municipais e gestores para o Executivo, precisamos ter plena consciência de que nosso voto tem influência direta na política que será empreendida na gestão dos municípios, devendo o eleitor se valer de uma análise criteriosa para escolha do programa de governo mais apropriado para o seu município e do representante do Legislativo que se alinha com os fundamentos públicos essenciais da função. Vale lembrar que para cumprirmos com o nosso direito de votar, devemos estar trajando máscara, munidos do Título de Eleitor e documento de identidade oficial com foto, respeitando também os protocolos face ao momento da pandemia que ainda vivemos nestes tempos. (João Carlos Nunes Ramos)
PANDEMIA
Trégua da pandemia no ES vai continuar se cada um fizer sua parte (Opinião da Gazeta, 12/11). Infelizmente quem sofre somos nós que estamos fazendo o isolamento, isso porque vamos continuar vendo tanta gente aglomerada em ruas, ônibus, lojas, bares, praias etc... é uma falta de respeito pelas vidas e ninguém fazendo nada para mudar isso! (Luceli Ferreira Pacheco Costa)
É muito fácil. É só proibir shows, bares com aglomeração. Muita gente não está ligando para se prevenir, vive como se não estivéssemos em uma pandemia. Absurdo. Muita gente não usa máscaras. Nesta campanha política teve povo sem máscara correndo atrás de candidato. Horrível. (Rita Zardini Caetano)
Impossível haver trégua na pandemia se cada um precisa fazer a sua parte. Há muitas pessoas que não estão nem aí para a pandemia. Nos terminais, nas lojinhas, os funcionários todos estão sem máscaras. Algumas lojas não oferecem álcool em gel, a maioria dos funcionários trabalha com máscaras no queixo. Nada de fiscalizações em comércios, shoppings etc! Relaxamento total. Nas parques e praças estão todos juntos e misturados. (Dekinha Martins Salcelino)
MÁSCARAS
PM vai retirar dos locais de votação no ES quem estiver sem máscara (Política, 11/11). Isso devia ser geral e não apenas nos colégios eleitorais. O povo está ignorando o vírus e infelizmente a pandemia não acabou. Do jeito que está, pode voltar a piorar. (Rodrigo Vervloet Cruz)
Hipocrisia! Hoje peguei um busão em que pude contar quantas pessoas estavam sem máscara dentro dele: seis no total! Isso pode, né, senhor governador?! (Debora Cardoso)
ESGOTO
Em Vila Velha, esgoto não escolhe classe econômica nem endereço (Política, 10/11). Esses valões são uma vergonha para a cidade. Passa prefeito, vereador, governador e o esgoto rola solto poluindo tudo. Um problema fácil de resolver, se tivéssemos gestores competentes e comprometidos com o saneamento básico. Mas, infelizmente, a preocupação deles é deixar tudo como está. (Raphael Silva)
Vila Velha é um valão a céu aberto, a vida toda! O shopping mais popular na verdade é o mais podre por ser banhado por um baita valão em sua frente. (Wesley SF)
Sabe aquele candidato pilantra que toda eleição promete saneamento no seu bairro, mas foi contra o Marco do Saneamento Básico? Agora ele não pode mais te enganar! (Felipe Pretti)