Leitores debatem eleições municipais em meio à pandemia

. Estamos próximos a um novo momento eleitoral e, neste contexto, criam-se expectativas de diferentes rumos ou prosseguimentos de trabalho de gestão. Neste cenário em serão eleitos representantes para Câmaras Municipais e gestores para o Executivo, precisamos ter plena consciência de que nosso voto tem influência direta na política que será empreendida na gestão dos municípios, devendo o eleitor se valer de uma análise criteriosa para escolha do programa de governo mais apropriado para o seu município e do representante do Legislativo que se alinha com os fundamentos públicos essenciais da função. Vale lembrar que para cumprirmos com o nosso direito de votar, devemos estar trajando máscara, munidos do Título de Eleitor e documento de identidade oficial com foto, respeitando também os protocolos face ao momento da pandemia que ainda vivemos nestes tempos.