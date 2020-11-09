"Não adianta tombar prédio e deixá-lo tombar sobre as pessoas", diz leitor

Centro de Vitória sofre com prédios históricos abandonados Crédito: Ricardo Medeiros

IMÓVEIS HISTÓRICOS

Vamos preservar os imóveis de valor histórico no ES? (Leonel Ximenes, 08/11). O que deveria ser preservado pelo Poder Público é o Centro Histórico de Vitória. Mas não adianta apenas “tombar” o prédio e deixá-lo literalmente tombar sobre as pessoas, tem que agir para conservar, o que o Poder Público não faz! (Ramon Armani Pontini) . O que deveria ser preservado pelo Poder Público é o Centro Histórico de Vitória. Mas não adianta apenas “tombar” o prédio e deixá-lo literalmente tombar sobre as pessoas, tem que agir para conservar, o que o Poder Público não faz!

O Centro de Vitória está uma decadência, construções antigas se deteriorando sem que o governo e prefeitura se preocupem com a história da nossa cidade. UMA VERGONHA! (Olga Sessa)

Custo muito alto para manter várias edificações, que vão acabar não sendo usadas… (Robson Gomes)

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump quebra silêncio e volta a questionar votos por correspondência (Mundo, 08/11). A partir do momento em que o adversário Joe Biden se põe a sua frente na apuração dos votos à presidência dos EUA, Donald Trump impugna judicialmente, sem obter êxito, a contagem dos votos via correio, além de acusar seus adversários de fraudes eleitorais, sem apresentar provas. Seu comportamento sequer conta com apoio de seus correligionários do legislativo já eleitos, mas provoca reações violentas de uma parte de seus eleitores - uma temeridade. Um exemplo que não combina em nada com a dita maior nação democrática do mundo. (Roberto Pimentel) . A partir do momento em que o adversário Joe Biden se põe a sua frente na apuração dos votos à presidência dos EUA, Donald Trump impugna judicialmente, sem obter êxito, a contagem dos votos via correio, além de acusar seus adversários de fraudes eleitorais, sem apresentar provas. Seu comportamento sequer conta com apoio de seus correligionários do legislativo já eleitos, mas provoca reações violentas de uma parte de seus eleitores - uma temeridade. Um exemplo que não combina em nada com a dita maior nação democrática do mundo.

Já esperava por isso! Falastrões como esse temos em nosso país. Procuram de qualquer maneira deturpar processos lícitos e não medem esforços para isso. Aguardem algo semelhante aqui. (Hélio Silva)

Meu Deus, esse cara não cansa de passar vergonha, não? Se ganhou, é democracia. Se perdeu, é fraude. (Nathali Rufino)

O Brasil é cada vez mais um país entristecido (Tarcísio Bahia, 05/11). O ficar em casa nunca será compreendido pelo povo em geral. Mas quem teve casos de óbito na família ou tem trabalhadores na área de saúde entende bem. Mas, enfim, desemprego é ausência de políticas econômicas sérias neste país. Não adianta culpar este ou aquele governante, quando na realidade nossos políticos não se importam com a população. (Law Poltronieri Henle) . O ficar em casa nunca será compreendido pelo povo em geral. Mas quem teve casos de óbito na família ou tem trabalhadores na área de saúde entende bem. Mas, enfim, desemprego é ausência de políticas econômicas sérias neste país. Não adianta culpar este ou aquele governante, quando na realidade nossos políticos não se importam com a população.

É um problema que já vem de vários anos, e este ano foi pior com a pandemia. Veio mais desemprego, os preços dos alimentos subiram de um jeito absurdo e, infelizmente, vivemos de um salário mínimo que é uma esmola perante o alto salários dos políticos, que não fazem nada e ainda colocaram o Brasil num buraco. Como sempre a conta só chega para os pobres. (Filipe Andre Assis)

Claro que é um país entristecido.... Uma grande maioria só vive de um salário de fome, outra grande parte nem tem esse salário e mais uma outra tem apenas o suficiente para comer e comprar remédios. Quantas vezes não teriam vontade de passear um pouco, ir a um lugar gostoso... mas não pode gastar um centavo a mais, pois vai faltar para o básico? Triste. Enquanto uns vivem no luxo, com a ganância de ter cada vez mais. (Irene Chiaratti)

Isso não tem nada haver com pandemia, lockdown, ficar em casa etc. Este caos já se arrasta há décadas no Brasil, fruto das péssimas administrações, mandos e desmandos, desvios e corrupções dos que governam o país até os dias de hoje. (José Maria Gonçalves)

RACISMO

Mulher negra que teve reserva negada em boate de Vitória vai ao STF (Cotidiano, 08/11). O ser humano vai repensar suas atitudes com essa pandemia, alguém disse… (Marina Auer Francisco) . O ser humano vai repensar suas atitudes com essa pandemia, alguém disse…

Não dá para acreditar que vivemos dias maus assim. Como se o dinheiro do branco tivesse mais valor do que o dinheiro do negro. (Claudia M. F. Ferrari)

Que horror! Que pobreza de espírito, é revoltante! O que pensa um pobre coitado destes? (Romilda Pinto)