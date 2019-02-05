Leitores comentam proposta de reforma da Previdência

Atendimento em agência do INSS Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Mudanças no regime de Previdência apresentadas em uma minuta divulgada na segunda-feira (4) levantaram intenso debate entre os leitores do Gazeta Online. Entre os tópicos do texto, que não é a versão final da proposta de reforma - segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni -, contam idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e 40 anos de contribuição para obtenção do benefício integral.

Muitos internautas criticaram a extensão do tempo de contribuição, enquanto outros defenderam a necessidade e urgência da reforma. Alguns ainda fizeram questão de frisar a importância de estender as alterações para todas as categorias do funcionalismo. "Eu até concordo contigo, presidente, desde que os políticos, os militares, os ministros, os desembargadores, os juízes etc. sejam incluídos nesta reforma", escreveu Adylson Silva.

Confira alguns comentários:

Essa reforma deveria ter sido feita há anos, mas, para não perder votos, os governos anteriores empurraram com a barriga e ignoraram o problema. Agora vem a conta. Ou é isso ou o colapso. Querem responsabilizar alguém, responsabilizem os governos anteriores. (Dionis Margon Ghisolfi)

Eu até concordo contigo, presidente, desde que os políticos, os militares, os ministros, os desembargadores, os juízes etc. sejam incluídos nesta reforma, pois não é só os mais fracos que estão vivendo mais, os engravatados também. (Adylson Silva)

Votei no Bolsonaro e não acho justo aumentar tanto o tempo de contribuição. O correto é cobrar das empresas que devem à Previdência. Isso é incoerência, pois ele mesmo disse que não havia déficit. Não é quem contribui que está prejudicando a Previdência. O povo deve se orientar e parar de idolatrar. (Ozeias Madeira)



Gente, é só trabalhar 40 anos sem nunca ficar desempregado, superfácil no Brasil, tem emprego para todo mundo! (Matheus Loureiro)



Estão reclamando do quê? Esse foi o Brasil que vocês escolheram. O cara o tempo todo em campanha falava sobre governar para empresários, que era muito difícil ser empresário no Brasil, porque trabalhador tinha muitos direitos e vocês aplaudiam, chamavam ele de mito. Não podem falar que foram enganados. (Guilherme Favoretti)

Tô imaginando aqui um trabalhador da construção civil se aposentando aos 65 anos de idade. Trabalho braçal, cheio de problemas na coluna. Trocando em miúdos, a aposentadoria jamais será obtida, porque até lá o trabalhador e a trabalhadora já bateram as botas. (Tania Maria Favoreto)





Estão reclamando de quê? Olha o rombo na Previdência, 16 anos de governo ruim. Uma hora a conta chega, e chegou, não tem para onde correr. Tá certo, presidente! (Rogério Alves)

E os políticos, que com 8 anos de mandato se aposentam com 30 mil por mês? E os procuradores e juízes? Como fica? Ou temos duas nações dentro do mesmo Brasil? (Vanderlei Jackisch)



Muitas empresas não pagam o INSS do empregado e nada acontece. Porque não fiscalizam isso? Já comentei isso no sindicato e recebi como resposta que temos que sempre olhar. A empresa rouba o Estado e o funcionário tem que ficar observando se o INSS está sendo pago. Porque recolhido do trabalhador é. Quarenta anos para aposentar... ninguém aposenta mais. (Lica Meyrelles)

Tá certo, ué. A expectativa de vida cresceu, tem que aumentar o número de anos trabalhados, porque senão a Previdência não se sustenta. (Marcelo Medeiros Perin)





Juízes, parlamentares, desembargadores e, de modo geral, a elite brasileira tem acesso a gordas aposentadoria... E o trabalhador rural, o trabalhador urbano, o professor, esses têm que contribuir durante 40 anos para ter acesso integral à aposentadoria? Essa fala é seria? É necessária, sim, uma reforma, mas não desse jeito... Por favor, precisamos nos aposentar e viver e não ter que usar 90% da aposentadoria para comprar remédio. (Edenilsson Gonçalves)