Jair Bolsonaro perdeu capital político? Leitores opinam

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em visita a Alcântara (MA) Crédito: Alan Santos/PR

Movimento Brasil Livre (MBL-ES) e o Vem pra Rua têm mudado de discurso, elevado o tom nas críticas ao mandatário e, até mesmo, convocado atos contrários ao governo. Apoiadores da candidatura de Jair Bolsonaro (então no PSL, hoje sem partido) em 2018, em âmbito nacional e estadual, grupos como(MBL-ES) e otêm mudado de discurso, elevado o tom nas críticas ao mandatário e, até mesmo, convocado atos contrários ao governo.

"A maioria que depositou o voto neste governo está arrependida. Quem não está é porque idolatra. A história é irrefutável", afirma André Fanelli, coordenador do Vem pra Rua no Espírito Santo, que se considera suprapartidário, e do AtivAção, grupo criado no Estado em 2013 com as mesmas pautas anticorrupção.

A reportagem recebeu centenas de comentários nos perfis de A Gazeta nas redes sociais, com opiniões contrárias e favoráveis aos argumentos apresentados pelos coordenadores dos movimentos. Confira alguns deles:

O sonho acabou faz tempo… hora de acordar e ir para luta! Que venha um candidato à altura do povo brasileiro! Se não vier, esqueçamos partidos, votemos em uma pessoa decente! (Valdette Dubb)

Realmente muitos estão mudando o discurso . Mas acho preferível que fique onde estão. Já que colocou agora aguenta . Com o bichinho de estimação.e defenda até o fim . Fundo do poço já estamos mesmo. Porém mal acompanhados jamais. (Amanda Guidine)

Quem votou em Bolsonaro o fez porque ele era e é anticomunista e reafirmou que a nossa bandeira jamais seria vermelha, já que todos saímos às ruas de verde e amarelo para enfatizar isso. Ninguém se arrependeu, não. Quem pode ter-se arrependido foram alguns picaretas desses movimentos todos que quiseram pegar a patente dessa manifestação popular que não tinha líder nenhum, que nasceu espontaneamente do povo esclarecido clamando contra um governo que há dezesseis anos estava assaltando os cofres públicos, de braços dados com a esquerdalha mundial patrocinado a bandidagem e a libertinagem em nosso país. O discurso do presidente é o mesmo, é contra os ladrões, esses que ainda têm respaldo em muitos saudosos daquela gangue que saqueou o país. (Paulo Araújo)

Sou anti-PT, participei desse movimento por uma questão óbvia, mas não me permito mais ser massa de manobra de ninguém! Meu país é verde amarelo e o atual presidente usou essa “bandeira” para se promover e chegar aonde chegou. (Nino Capixaba)

Grande parte desses pobres coitados iludidos acordaram. Viram que o capitão não passa de um bandidão de uma quadrilha megaorganizada. Sobram os sem caráter, em muitos casos, como ainda adoradores! (Pitty Morena)

Não é contra o PT ou Bolsonaro. É contra a má administração pública federal que o povo se revolta. Falta vacina, falta emprego, falta comida, falta petróleo barato e sobra miliciano adorador de genocida. (Luiz Antônio Vieira)

Gasolina quase o dobro do valor quando era o PT, cada ida ao supermercado um susto, gás de cozinha altíssimo... e burro é quem é contra Bolsonaro. Faz favor, né, gente!? Burro é quem tem político de estimação! #ForaBolsonaro e #ForaLula. Se roubou está errado, seja de esquerda, seja de direita! Filhos de Bolsonaro também merecem a prisão! (Ana Carolina Pires de Brito)

As pessoas acham que só porque somos contra Bolsonaro somos a favor de PT. Essas pessoas querem curar uma ferida com medo de que se reabra a antiga cicatriz. (Cristiano Mendonça)

Você acha mesmo que você colhe hoje o que planta hoje? Estamos colhendo anos de má administração, má gestão e ainda gestão corrupta. Você não achou que já no primeiro ano o governo Bolsonaro faria uma mágica para tornar o Brasil em uma potência econômica, né?! (Rully Santana)

E a vergonha de dar a cara a tapa e assumir que elegeu a mesma política velha de sempre? A resposta do arrependimento ou da cegueira virá nas urnas, como sempre. (Ana Caroline Carvalho)

Não conheço nenhuma pessoa que votou no presidente que esteja arrependida. (Sabrina Pires)

Eu não conheço nenhum pigmeu, logo, pigmeus são um mito. Sua lógica, não minha. (Lucas Vianna)

Conheço vários. Não há nada de errado em se arrepender. O erro está em manter o posicionamento só para não perder a razão. (Josana Chagas)

Eu estou profundamente arrependido. Quem não está não tem senso crítico ou só acompanha “BBB”. (Jefferson Mello)

Parabéns aos milhares que estão arrependidos! Erros acontecem no processo, mas a nobreza de reconhecer e evoluir não é pra todos. (Dominic Souza)

Fato... a cada dia mais e mais pessoas têm acordado em relação aos descasos do presidente da República. Eu mesmo sou um que fiz campanha, briguei e votei... hoje estou decepcionado e jamais votaria nesse cara de novo. (Joenio Dessaune)

Que onda é essa? A reportagem não reflete o sentimento da sociedade. (Heitor Campana)

Arrependimento é pouco!! Tenho é vergonha mesmo de ter votado nesse basculho. (Lorena Barcelos)

Votei e votarei novamente. E não é isso que vejo nas ruas . (Alessandro Andrade)

Gás a 100 reais, gasolina a R$ 5,29, diesel passando de R$ 4, cesta básica por volta de R$ 500, dólar estabilizado acima de US$ 5, e ainda tem gente querendo o cara para 2022… brasileiro se sente bem sendo enganado e manipulado. (Guilherme Santos)

Eu não idolatro ninguém, mas prefiro ele na presidência, sem roubar, a ter uma quadrilha a nos governar. Se me apontarem alguém melhor, eu mudo, mas os que se apresentam para 2022 sempre estiveram no poder e nada fizeram e os novatos sabemos perfeitamente a serviço de quem estão. (Rosa Bessa)