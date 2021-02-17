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Flexibilização para o porte

PSB vai ao STF contra decretos de Bolsonaro que ampliam acesso a armas

A sigla afirma que os dispositivos são inconstitucionais e representam 'retrocesso' em direitos fundamentais, como o direito à vida e à segurança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:18

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:18

O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
O presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar quatro decretos editados na semana passada pelo governo federal com novas flexibilizações para o porte de armas.
Ao tribunal, a sigla afirma que os dispositivos são inconstitucionais e representam 'retrocesso' em direitos fundamentais, como o direito à vida e à segurança, na medida em que facilitam de forma 'desmedida' o acesso a armas e munições pelos cidadãos comuns. O PSB diz ainda que, embora pretendam disciplinar o Estatuto do Desarmamento, os decretos ferem suas diretrizes.
O advogado Rafael Carneiro, representante do partido na ação, avalia que, em última instância, o pacote de decretos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) traduz uma tentativa de privatizar a Segurança Pública.
"As insistentes flexibilizações para o acesso e o porte de armas de fogo pela população civil terão como consequência o aumento dos crimes violentos e da mortalidade no Brasil", disse ao Estadão. "Essas medidas violam o direito à vida, garantido pela Constituição Federal, e as prerrogativas do Parlamento. Também significam uma inconstitucional privatização da segurança pública", acrescenta.
Os decretos foram publicados na última sexta-feira, 12, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Pelos dispositivos, os limites para aquisição e porte de armas de fogo e de munições pela população civil, profissionais e os chamados CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) foram ampliados.

VEJA ALGUMAS MUDANÇAS:

Decreto nº 10.627

- Exclusão de uma série de itens da lista de Produtos Controlados pelo Exército (PCE);

- Permissão para a prática de tiro recreativo de natureza não esportiva, com arma do clube ou do instrutor.

Decreto nº 10.628

- Aumento do número máximo de armas de uso permitido para pessoas com Certificado de Registro de Arma de Fogo de quatro para seis unidades.

Decreto nº 10.629

- Possibilidade de substituir o laudo de capacidade técnica - exigido pela legislação para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) - por um 'atestado de habitualidade' emitido por clubes ou entidades de tiro;

- Autorização para CACs comprovarem aptidão psicológica com laudo fornecido por qualquer psicólogo com registro ativo em Conselho Regional de Psicologia, sem exigência de credenciamento pela Polícia Federal.

Decreto nº 10.630

- Permissão para o porte de duas armas simultaneamente;

- Porte passa a ter validade nacional.

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