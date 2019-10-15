Irmã Dulce levanta debate sobre intolerância religiosa entre leitores

A religiosa baiana Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, foi canonizada no último domingo (13) pelo Papa Francisco e se tornou a primeira santa brasileira. Ela teve dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica e agora passa a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres.
A cerimônia de canonização aconteceu na praça São Pedro, no Vaticano, em frente à basílica de mesmo nome. Segundo a Igreja Católica, 50 mil fiéis acompanharam a celebração dentro da praça.
A canonização de Irmã Dulce levantou intenso debate sobre intolerância religiosa entre os leitores de A Gazeta. Nas redes sociais, alguns fizeram questão de se posicionar contrários ao rito católico, enquanto muitos outros defenderam a liberdade de crença.
No último domingo, foi concluído no Vaticano o processo de canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, em vida um exemplo de solidariedade humana, devotada à caridade e assistência aos pobres. Só não se concebe que mais de meia centena de políticos tenham aproveitado o evento para fazerem turismo caro no Vaticano, pago pelo erário público, dinheiro que teria sido de bem melhor proveito se o tivessem doado a uma das entidades criadas por ela para acolher crianças pobres. Certamente a nossa santa lhes ficaria muito mais agradecida. (Roberto Pimentel)
É um dia histórico a canonização da primeira santa da Igreja Católica legitimamente brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Independentemente das posições religiosas, há pessoas que deixam um legado para a sociedade. Dulce se entregou na luta contra uma das maiores chagas brasileiras, a pobreza. “Oh, anjo bom da Bahia... agora és também para o mundo inteiro. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós!" (Adriano Albertino)
Essa mulher foi muito importante. Através dela que muitas pessoas puderam ter acesso a um tratamento médico digno.E tratar pessoas com carinho e amor é uma dádiva de Deus. Reconheço o seu grande valor. Mas santa não. Santo só um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E quem intercede por nós junto ao Pai é Jesus Cristo. (Naninha Soares)
As pessoas têm que respeitar a fé de cada um. A irmã Dulce é um exemplo de mulher e cristã. Serviu a Deus para ajudar os mais necessitados. Ela fez uma linda obra e foi usada pelo Espírito Santo para conceder dons e não podemos julgar e sim respeitar. (Ana Alzira Moreira Gomes)
Que Jesus tenha misericórdia de tanta heresia. O próprio Jesus disse que não divide a glória dele com ninguém, o único santo que pisou aqui na terra foi Jesus Cristo. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. O resto é só resto. (Claudia Ferreira Palagama)
Respeitar a religião dos outros ninguém respeita. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, Santa Irmã Dulce e os anjos nos protejam! Amém! (Luana De Marchi Lucas)
O povo precisa buscar conhecer a palavra de Deus, para abrir os olhos e garantir a salvação da própria alma antes que seja tarde. Ninguém realiza milagre, Deus é o único que faz milagre. Nós somos instrumentos para Deus realizar o milagre. Está tudo invertido, até a Glória de Deus eles estão tomando. (Edson da Silveira)
As pessoas dizem “eu amo a Deus e a Jesus”, mas não respeitam as crenças dos outros. Está na hora de rever esse tipo de amor, porque Jesus amava a todos como iguais. Tanta crítica disfarçada de fé é só preconceito mesmo. (Michele Farias)
Eu fui católico a vida toda! Hoje, após estudar a Bíblia, posso afirmar que santo é somente Deus! Portanto não existe idolatria a homens e imagens… As pessoas se iludem porque ouviram falar, e eu aconselho a buscar o conhecimento. (Edimar Salvador)
Eita, povo! Ninguém aqui é obrigado a praticar religião alguma, mas respeitar é fundamental! É muita intolerância! Se sua opinião não edifica o outro, guarde para você! (Ariandra Prates)
Que Deus tenha misericórdia daqueles que não respeitam a fé alheia e se acham os donos da verdade. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós! (Eduardo Gomes)
Mera convenção humana criada por um grupo de humanos para valorizar instituições humanas. Irmã Dulce foi especial sim, assim como milhares de outras pessoas que o Vaticano nem tem noção que existem andando por aí. (Bob De Melo)
Respeitem a religião dos outros, cuidem de suas escolhas. Isso se chama livre-arbítrio. (Elisangela Chisté)
Eu não sou católico, mas nem por isso posso deixar de respeitar a fé alheia. Imagina o significado que ela tem na vida dos fiéis e, principalmente, na vida dos enfermos que nela acreditam. Se não são capazes de respeitá-la nem mesmo pelo ser humano que foi, tem algo muito errado na forma como estão vivendo e propagando o amor de Cristo. (Raiaq Roos)
