Escolas cívico-militares: leitores reagem ao fim do programa

Escola cívico-militar de Montanha Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação

No perfil da Gazeta no Instagram, foi feita a pergunta aos leitores: "Qual a sua opinião sobre o fim do programa de escolas cívico-militares criado no governo Bolsonaro?". Até a tarde desta quinta-feira (13), mais de 1500 pessoas tinham se manifestado sobre o tema. Abaixo, alguns comentários:

A escola é fruto de todas as relações de seu entorno. O custo é altíssimo com resultados proporcionalmente inferiores a outras escolas públicas. Os conflitos vivenciados na escola são fruto, em sua imensa maioria, do que ocorre nos lares dos estudantes. Em nada contribui a construção de uma espécie de ilha social sem resolver as inúmeras desigualdades sociais do público que a frequenta. Sem falar na própria proposta e dos pressupostos teóricos que não dialogam com a construção de uma sociedade plural e democrática. Por essas e inúmeras outras razões, sou favorável ao encerramento dessa proposta de ensino. (Josimar Nunes)

Acho uma atitude bem pensada. Educação não é doutrinação. Ninguém aprende a partir de uma educação que exclui e padroniza. (Rosângela Santos)

Pluralidade na educação, era mais uma opção de escola, mais uma forma de educar, quem perdeu foi a sociedade. (Alexandre Elias Gomes)

Excelente! Os Ifes são muito mais importantes para a formação dos jovens que vão para o Ensino Médio (Flávio Marcelo)

Por mais Paulos Freires nas escolas e menos coronéis Ustras. Um país tem que avançar e não retroceder. É sempre bom lembrar que A ESCOLA ENSINA, MAS A EDUCAÇÃO VEM DE CASA. (Nilton De Oliveira Lima)

Muito triste, este governo atual destrói tudo que é bom para os brasileiros. (Renato Nascimento)

Ótimo! Escolas militares têm custo três vezes maior que as outras, sendo que o desempenho dos alunos das escolas federais é muito melhor! Dados públicos, só fazer a pesquisa... Números que falam por si! (Cláudia Milke)

A pergunta deveria ser: Como é uma escola cívico militar? @agazetaes poderia aproveitar e fazer uma matéria de qualidade explicando para a população o que difere uma cívico-militar. Será que a população sabe quantas existem no nosso estado? Quantas crianças são atendidas? De qual faixa etária? Se é parcial ou integral? Quem é o gestor dessa escola? Se está ligada a uma rede ou sistema de ensino? Se tem currículo diferenciado? Se avalia o desempenho dos estudantes? Qual é a sua avaliação no IDEB? Qual é o seu impacto social no território? Enfim, precisamos de informação para gerar opinião. (Claudia Botelho)

Essa é uma decisão acertada do governo. Invista-se nas escolas já existentes, no modelo de educação já implantado e comandado por civis. Lugar de militar é no quartel, cumprindo seu papel constitucional; guardar a nação de ameaças externas. (Wagner Pereira)

Mais um acerto para a educação. (João Vitor Costa)

Um absurdo acabar com as escolas cívicas. (Santa Aguiar)

O fim das escolas cívico-militares é devolver a missão de educar aos educadores e a missão de defender o Estado aos militares. É um acerto. (Rúbia Carla Pereira)

Infelizmente a pior decisão, não esperava menos desse presidente, temos a primeira escola cívico-militar aqui em nossa região @ilhadajussaracivicomilitar referência em Vila Velha, antes era uma escola que os pais não queriam colocar seus filhos, por conta da violência, quem perde com essa decisão são as crianças, deveriam pesquisar, o melhor projeto até hoje! (Fiscais da Região 5)

Soldado não é professor e tanque de guerra não é livro didático. E educação é diferente de imposição. Tivemos denúncias de abusos de autoridades e retorno sobre isso? Nada. Doa a quem doer essa verdade. (Rafael Colombi)

Ótima escola, professores são respeitados, infelizmente por ser projeto do governo Bolsonaro o ódio deixa os esquerdistas cegos. (Leandro Pereira Aladim Guimarães)

Investir em escolas públicas, em salário de professores, em valorização profissional, investir em uma educação humanizadora e transformadora da sociedade passa longe das escolas regidas por militares. Inclusive lugar deles não é nas escolas impondo medo a alunos e professores, ganhando horrores enquanto os professores seguem ganhando geralmente abaixo do piso salarial. Está na hora de a população entender de fato o que é fazer educação e parar de bater palminha pra militar. (Carina_Copatti)

Tem que fechar mesmo. Escola é lugar de liberdade... Pensamento livre! (Ketley Araujo Bicalho de Sousa)