Seis escolas da Grande Vitória vão manter modelo cívico-militar

A escola cívico-militar Professor Cerqueira Lima, em Cariacica, vai manter o modelo Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Em Cariacica , a decisão pela manutenção passa pela aprovação da população, uma vez que o projeto tem uma avaliação bastante positiva, segundo nota da Secretaria Municipal de Educação (Seme). O município oferece vagas em três escolas nessa modalidade, atendendo a um total de 1.990 alunos:

“Terfina Rocha Ferreira”, em Itacibá (tempo regular)

“Professor Cerqueira Lima”, em Jardim América (tempo regular)



"Coronel PM Orlady Rocha Filho”, em Itanguá (tempo integral)



"A Seme ressalta que somente uma das três escolas da modalidade é regida pelo governo federal, portanto passará para a regência da secretaria. As outras duas já são de projetos próprios construídos pelo município em parceria com a Polícia Militar do Espírito Santo e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. O ano letivo segue normalmente para todos os alunos da rede", diz a nota.

Em Vila Velha , a Escola Ilha da Jussara, na região da Grande Terra Vermelha, atende 816 alunos do 5º ao 9º ano, por meio do programa federal, desde o ano passado. A intenção da administração municipal também é manter o modelo cívico-militar.

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Segundo informações da Secretaria da Educação de Vila Velha, os militares apoiam a organização diária da escola, na formação de filas para entrada e entoação dos hinos Nacional e de Vila Velha uma vez por semana, recepcionando os alunos diariamente no portão. Também atuam, em contraturno, com projetos como banda marcial, horta escolar, xadrez e orientação de estudos, auxiliando nas atividades de alunos com dificuldades de aprendizagem.

Já em Viana , as duas unidades cívico-militares não integram o programa do MEC e são resultado de uma parceria com o governo do Estado . "Portanto, independentemente da decisão do governo federal, de quem a prefeitura não recebe recursos via Ministério da Educação, as instituições de ensino permanecerão funcionando normalmente com verba própria municipal", afirma o prefeito Wanderson Bueno, em nota enviada pela assessoria.

Inaugurada em outubro de 2020, a Escola João Natalício Alves Pereira, em Vila Bethânia, foi a primeira unidade cívico-militar a ser implementada no Espírito Santo. O espaço possui um bloco educacional com dois pavimentos e área esportiva coberta, com 577 alunos matriculados e 10 salas de aula, conforme dados repassados pela administração municipal.

A segunda escola cívico-militar da cidade é a Professora Divaneta Lessa de Moraes, em Campo Verde. Inaugurada em fevereiro de 2022, o espaço de ensino conta com 1.052 alunos matriculados e 22 salas de aula. A parceria da prefeitura com o governo do Estado para a implementação do projeto é por meio da disponibilização de policiais militares da reserva para atuarem nas unidades de ensino.

Em Sooretama, onde funciona a Escola Cívico-militar João Neves Pereira, no bairro Sayonara II, a prefeitura informou que, "como a resposta dos alunos e da comunidade foi positiva, refletindo no comportamento e atitudes dos alunos em ambiente escolar, o programa continuará sendo mantido pela administração municipal, e a escola continuará funcionando dessa forma".

A implantação da unidade começou em 2022, com as reestruturação do colégio para atender as exigências do programa. Mas, de acordo com a prefeitura, efetivamente, a presença dos policiais militares atuando na escola só ocorreu no início do ano letivo 2023.

O município informou que foi cadastrado no projeto do governo federal em 2021, fez todas as adaptações necessárias de infraestrutura para adotar o modelo, porém não recebeu nenhum repasse para que a unidade funcionasse. "Mesmo assim, a administração municipal assumiu os custos e resolveu colocar o programa em funcionamento", destaca a nota enviada, acrescentando que existe uma parceria com a PM para a cessão dos dois policiais que atuam no local, "sendo o próprio município que arca com o salário dos mesmos".

As demais administrações não responderam o contato feito pela reportagem.

Todos os municípios do Espírito Santo mencionados na lista dos que aderiram às escolas cívico-militares foram consultados sobre a diferença do modelo adotado nessas unidades em comparação às escolas tradicionais, o valor dos repasses do governo federal, outros apoios recebidos e a pretensão de expansão do modelo para outras unidades, mas não houve retorno quanto a esses questionamentos.

O MEC também foi questionado, entre outros pontos, sobre os motivos que levaram o órgão a tomar a decisão pela suspensão do programa. O ministério, entretanto, respondeu apenas confirmando a medida, mas sem dar qualquer detalhe.

No programa, militares da reserva, bem como PMs e bombeiros, atuam na administração da escola. Diferentemente das escolas puramente militares, totalmente geridas pelo Exército, nesse desenho as secretarias de Educação continuam responsáveis pelo currículo escolar, mas estudantes precisam usar fardas e seguir regras definidas por militares.

Um dos argumentos contra o modelo que o ministro da Educação, Camilo Santana , já havia apresentado ao Congresso Nacional , em outro momento, era que, além do fato de o modelo não estar alinhado com a política do governo, havia desvio de finalidade no uso de recursos para o pagamento de militares.

O programa havia sido implementado em setembro de 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro . Até 2022 foram empenhados R$ 104 milhões no programa — essa é a primeira fase da execução orçamentária, quando há reserva do recurso. O valor pago de fato foi bem menor e soma apenas R$ 2,3 milhões entre 2019 e 2022. O governo atual deve decidir como vai honrar com os empenhos já registrados, visto que os valores empenhados vão para os chamados restos a pagar, e a obrigação de execução continua.