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Educação

MEC inicia capacitação de profissionais para escolas cívico-militares

170 profissionais da educação e representantes de estados e municípios estão reunidos em Brasília. 54 escolas terão esse modelo no próximo ano e 216 até 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 16:30

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 16:30

Escolas pública do Distrito Federal, onde foi implementado o modelo cívico-militar Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministério da Educação (MEC) dá mais um passo para implementação das escolas cívico-militares no Brasil. Nesta terça-feira (10), começou a primeira capacitação do programa que contará com 216 escolas até 2023; 54 escolas somente no próximo ano. O modelo foi desenvolvido para promover um salto na qualidade educacional no país.
Ao todo 170 profissionais da educação e representantes de estados e municípios estão reunidos em Brasília. Eles participam de palestras e oficinas sobre o projeto político-pedagógico das escolas, as normas de conduta, avaliação e supervisão escolar, além da apresentação das regras de funcionamento das escolas e as atribuições de cada profissional.
Segundo o MEC, o treinamento também objetiva abrir espaço para o aprimorar as diretrizes do programa. Ao promover grupos de trabalho, o ministério permitirá que os participantes façam sugestões ao modelo de forma a adequar a implementação das escolas às necessidades de cada local.

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O evento é destinado a dois grupos envolvidos no programa: diretores e coordenadores de escolas e pontos focais de secretarias estaduais e municipais de Educação, que trabalharão como multiplicadores da informação em suas regiões.
Os dois grupos iniciaram as atividades nesta terça-feira. O primeiro grupo tem programação até sexta-feira (13), enquanto o segundo encerra as atividades amanhã (11).
O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria do MEC com o Ministério da Defesa. Cerca de 1.000 militares da reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares da ativa vão atuar na gestão educacional das instituições. Em 2020, o MEC destinará R$ 54 milhões para levar a gestão de excelência cívico-militar para 54 escolas, sendo R$ 1 milhão por instituição de ensino.
Com informações de Agência Brasil

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