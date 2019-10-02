Viana pode ter mais de uma escola militar em 2020

Primeiro dia de aulas no CED 01 da Estrutural, uma das escolas públicas do DF onde foi implementado o modelo cívico-militar Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A inscrição no MEC foi confirmada pelo prefeito de Viana em entrevista à Rádio CBN Vitória, durante o quadro "Ponto de vista" nesta quarta-feira (02) .Caso a inscrição seja aprovada pelo Governo Federal, o município terá uma segunda unidade que deve funcionar no colégio de ensino fundamental Caic do bairo Campo Verde, com 800 vagas.

Até o dia 11 de outubro os municípios de todo o país interessados na implantação do modelo educacional deverão se inscrever. Após a confirmação do interesse, o MEC inicia o processo de avaliação. A análise envolve os Estados que aderiram ao programa, ou um diálogo com a Marinha e o Exército nos locais onde não houve adesão da secretaria de educação estadual, como acontece no Espírito Santo.

Esse diálogo com a marinha e o exército é necessário para verificar se há profissionais suficientes nestes órgãos que sejam capacitados para trabalhar como professoras ou gestores dessas escolas. Apenas após essas análises o MEC deve confirmar quais cidades que serão beneficiadas com recursos para a implantação das escolas.