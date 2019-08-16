Escola militar em Viana é uma boa ideia? Leitores comentam proposta

Escola Militar. Crédito: Divulgação/ Governo de Tocantins

Viana terá a primeira escola cívico-militar do Espírito Santo a partir de fevereiro. O centro de ensino fundamental vai atender 400 alunos do 1º ao 9º ano, e as famílias da comunidade terão prioridade para o preenchimento das vagas.



De acordo com o prefeito, Gilson Daniel, no dia 22 deste mês vai ser realizada uma audiência pública para discutir a implantação da escola com a população do bairro. A proposta da prefeitura é aproveitar a estrutura de uma escola para ensino fundamental que está sendo construída em Vila Bethânia.

Gilson Daniel afirma que a unidade funcionará de forma similar às da rede municipal. “A base curricular é a mesma das escolas da rede, a única diferença é a parte da disciplina e da organização que são mais cobradas dos alunos”, disse.

O Ministério da Educação (MEC) pretende implementar 108 escolas militares até 2023 no país. A ideia é que, a cada ano, haja 27 novas unidades do modelo, uma por unidade da federação.

A proposta de Prefeitura de Viana foi bastante discutida pelos leitores nas redes sociais do Gazeta Online, com manifestações contrárias e favoráveis à implementação da escola militar. Confira alguns comentários:

Acredito que é o pontapé que precisa para um futuro promissor. Infelizmente os professores hoje estão reféns de alunos que nada querem com os estudos. (Elielton Khaty)

Só lembrando que o fato de ser uma escola de cunho militar não transfere a responsabilidade dos pais em relação à vida escolar dos filhos. Muita gente está achando que é só matricular os filhos que a escola vai resolver todas as questões. (Kristian Rodolfo Mantovaneli)

Resolve sim, pois ensinam a disciplina. E se você é disciplinado, seus atos e caráter mudam. (Valeria Dias)

Feliz do pai que terá a oportunidade de matricular seu filho nessa escola. (Junior Emerick)

Feliz dos pais que educam seus filhos e acompanham seus comportamentos em sala de aula. (Yvy Mary Jane)

Ainda bem que eu já acabei o ensino médio, pois ficaria bem chateada com meu pai por me colocar numa escola dessas. Felizmente tive os melhores profissionais do mundo para me educar sobre a vida e, principalmente, sobre o mundo. (Julia Rossi)

Espero que em Barra de São Francisco também tenha uma escola assim! Quero muito! Sonho de consumo.

(Raphael Zution)

Escola não educa aluno não, viu? Pai e mãe, a responsabilidade é de vocês. Na escola se aprende Português, Matemática, História... (Célia Teixeira)

A qualidade da educação será igual à do presidente da República?! (Flávio Gonçalves de Oliveira)

Estudei em escola regular e não tenho queixas da minha formação. O aproveitamento escolar se deve ao interesse do aluno e da família, não há escola que faça o aluno estudar e sim condições melhores. Por que não oferecer isso nas escolas regulares? Na verdade, os pais querem que façamos milagres na escola, mas quando aconselhamos alguns aspectos, jogam na nossa cara que quem sabe da criança é a família. (Addy Braga)

Prefeito de Viana, Gilson Daniel, pretende aproveitar prédio de escola que já está em construção. Crédito: G1

Só observo alguns achando que todos os problemas serão resolvidos, como se as escolas normais não pregassem o respeito e a disciplina. Acho que o princípio da disciplina parte de dentro do lar, da família, para que os alunos aprendam a respeitar os professores dentro da sala de aula. Vamos torcer para que este novo modelo realmente dê certo! (Jose Carlos Corona)

O presidente da República teve uma formação militar e foi expulso aos 33 anos da corporação. Pergunto a vocês: a culpa foi do tipo de educação que ele recebeu ou do sistema de ensino? A escola por si própria não pode fazer milagre, sem a colaboração do governo e a participação dos pais na educação de seus filhos.(Renato Rubia)

Na verdade, é um complemento. Não adianta nada ter um bom ensino na escola se em casa a educação familiar é medíocre. A escola ajuda muitas crianças que não têm uma estrutura familiar. (Juliana Santana)

Os alunos que estão batendo em professores batem até nos pais. Educação começa em casa. Quando os pais colocam filhos no mundo e não conseguem educar, a escola nenhuma dá jeito. Os partidários da escola militar estão querendo que ela faça o papel de vocês? É isso? (Flávio Gonçalves de Oliveira)

Garanto que os pais que matriculam seus filhos em uma escola militar já têm noção do que esperar! Quando virem o que será proposto e quais os deveres e direitos, garanto que somente os providos de ética e moral é que vão matricular seus filhos! (Crisley Valle)

Teria que militarizar todas as escolas da rede pública. Só assim o respeito retornará à sala de aula, pois atualmente não podemos nem pedir ao aluno que faça uma atividade que o mesmo já se acha no direito de nos ofender. (Wagner Barbosa de Oliveira)

Este vídeo pode te interessar

Pode ser bom. As escolas já existem, é só mudar o sistema. Mas que seja um ensino sem opressão, sabendo que os indivíduos já nascem com personalidades diferentes! (Marcelo dos Santos Lirio)

A Gazeta integra o Saiba mais