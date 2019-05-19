"Entra prefeito e sai prefeito e os problemas continuam", diz leitor

Carro do exército passa por Itapoã, em Vila Velha Crédito: Rhayan Lemes

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na madrugada deste sábado (18) causaram uma série de transtornos. Durante todo o dia, cidades apresentaram vários pontos de alagamento, casas foram invadidas pela água, muros desabaram, pessoas ficaram desalojadas, um abrigo de animais terminou com a morte de dois cães, o transporte coletivo foi afetado e shows e provas foram cancelados.

o Estado está em alerta. Em Vila Velha, militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército tiveram que transferir pacientes do Pronto Atendimento e Hospital Maternidade de Cobilândia para outras unidades da Grande Vitória. A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil,. Em Vila Velha, militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército tiveram quepara outras unidades da Grande Vitória. A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico.

Nas redes sociais do Gazeta Online, os leitores lamentaram a situação e cobraram providências das prefeituras para evitar que as chuvas voltam a causar tantos danos. "Até quando isso vai acontecer?! As autoridades deveriam cuidar melhor da cidade", escreveu o internauta Paulo Sergio.

Confira alguns comentários:

Qual é a novidade? Todo ano a mesma coisa, inclusive a inércia dos dirigentes públicos em criar medidas para minimizar o impacto negativo das chuvas, principalmente para os segmentos mais desfavorecidos da sociedade. (Walter Muniz)

Chuva forte não muda, prefeito. Todo ano tem. O que precisa mudar são as atitudes da prefeitura para que se minimize os problemas quando ela chegar. (Pedro Monteiro Filho)

Até quando isso vai acontecer?! As autoridades deveriam cuidar melhor da cidade. Ao invés de usar a criatividade para propósitos sem importância, deveriam usar para solucionar os problemas existentes. (Paulo Sergio)

Toda chuva é a mesma coisa, essa cena é rotina no Hospital e Maternidade de Cobilândia. O que foi feito para mudar esse cenário? Nada! Entra prefeito e sai prefeito e os problemas continuam. (Bruno Nienke Machado)

Parabéns ao trabalho do Exército. Deus os abençoe, e também as mamães e os bebês. (Raquel Grigio de Azevedo)

Infelizmente, temos grande parcela de culpa nisso tudo. Ao invés de jogar lixo na lixeira ou guardá-lo para jogar fora depois, preferimos fazer o fácil e jogar no chão. E quando vêm essas chuvas, os bueiros não conseguem escoar devido ao papel de bala, ao plástico. (Jefferson Ferreira Borges)

Amanhã vamos ter o sol novamente, e teremos também ruas sujas, cheias de lixo. Reclamam da prefeitura, mas jogam lixo na rua. (Juliana Pagotto)

Cadê os políticos para resolver o problema? Toda chuva é a mesma coisa. Como sempre temos que parabenizar o Exército. (Régia Marta Martins)

Parabéns aos governantes que investem pesado em obras de saneamento e infraestrutura no Estado, sempre contratando empresas responsáveis que prestam serviços de qualidade com material de primeira, pensando na população e fiscalizando com rigor todas as obras. #sóquenão (Gabriel Blois)

Tudo é por causa da chuva? A chuva não é culpada, a culpa é nossa por poluir, construir onde não deve. Aí a natureza quer o que é dela. (Ana Lucia Dazilio)

Toda chuva forte é a mesma coisa. O povo vai ficar até quando tirando o FGTS para comprar móveis que perdem na chuva. Tem que dar um fim nessa situação! As pessoas não aceitar viver assim. (Vana Santiago)

Eu estou em Jardim Marilândia, nem preciso dizer como está, minha filha queimando de febre. Estou querendo arrumar um jeito de sair daqui, mas a pergunta é: para onde? Ninguém faz nada. Nem se ouve falar de prefeito. Estamos sofrendo mais uma vez. (Crystiellen Celin Fávaro)

Por causa da chuva? A natureza não tem culpa de nada. Culpados são a população que joga lixo na rua e esses políticos que recebem uma fortuna para não fazer nada, ao invés de investir na infraestrutura das cidades. (Magno de Sa)

Agradeço a Deus pela chuva e ao mesmo tempo fico triste com os prejuízos que muitos tiveram. (Andrea Lopes)