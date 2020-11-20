Descarte de lockdown no ES gera debate entre leitores

Bares e restaurantes podem voltar a ter restrições Crédito: TV Gazeta

O Estado vive nas últimas semanas um crescimento do número de casos graves da Covid-19 e uma estabilidade das mortes provocadas pelo coronavírus, que vinham caindo até o último mês.

Muitos leitores se manifestaram sobre o assunto nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Só rindo mesmo... até a eleição estava tudo sob controle!! Me poupe. (Alcely Dos Santos)

Na hora da política tudo podia. Agora tem que fechar tudo. Palhaçada. (Wanderleia Zanelato)

Errado não tá. Dessa vez tenho que concordar. Cada um tem que fazer a sua parte. (Mel Negreiros)

Nós, população, temos que fazer nossa parte, cabe a nós usarmos a máscara de forma correta, passar o álcool sempre que tocarmos algo e manter o distanciamento. A culpa não é do governo, do prefeito, do secretário... A culpa é da população que não segue regras e acha que pode tudo. Parem de reclamar dos políticos e vão se cuidar e cuidar da família e amigos de vocês. (Cleia Lima)

Aguardar a colaboração da população? Estamos aguardando há 8 meses! (Ranielly Demoner Medani Broetto)

População? Aquela que não usa máscara? Aquela que fala que é besteira? Aquela que fala que pandemia não existe? #medo (Vitor Valfré)

Se depender da colaboração da população, vai todo mundo morrer, meu caro. (Maryana Spencer)

Não adianta reduzir horário de bares e restaurantes ninguém respeita não usam máscara. O proprietário teria que proibir entrada sem máscaras é aglomeração. (Rita Zardini Caetano)

Os mesmos que reclamam do fechamento são os mesmo que nada fazem para contribuir para diminuição de casos, quando tudo está aberto! Custa usar uma máscara na cara??? (Keyla Loyola Batista Oliveira)

Tem que fechar e escolas, bares e também fiscalizar os transportes, tipo ônibus e Uber. (Nena Caus)