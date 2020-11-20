Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Descarte de lockdown no ES gera debate entre leitores

Leitores também opinaram nas redes sociais sobre a possibilidade de volta de restrições a bares e restaurantes no Estado

Públicado em 

20 nov 2020 às 17:14

Colunista

Bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, ficaram cheios
Bares e restaurantes podem voltar a ter restrições Crédito: TV Gazeta
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou, na manhã desta sexta-feira (20), que descarta decretar lockdown (fechamento total das atividades) no Espírito Santo e que confia na colaboração da população. Disse também que está analisando voltar com restrições para bares e restaurantes no Estado. O governo não pretende, no momento, fechar de novo esses estabelecimentos, mas pode, por exemplo, limitar o horário de funcionamento desses locais. 
O Estado vive nas últimas semanas um crescimento do número de casos graves da Covid-19 e uma estabilidade das mortes provocadas pelo coronavírus, que vinham caindo até o último mês.
Muitos leitores se manifestaram sobre o assunto nas redes sociais. Confira alguns comentários:
Só rindo mesmo... até a eleição estava tudo sob controle!! Me poupe. (Alcely Dos Santos)
Na hora da política tudo podia. Agora tem que fechar tudo. Palhaçada. (Wanderleia Zanelato)

Veja Também

Casagrande não recomenda queima de fogos em réveillon do ES

"Não teremos lockdown", diz Casagrande sobre pandemia de Covid-19 no ES

ES pode restringir horário de funcionamento de bares e restaurantes

 Errado não tá. Dessa vez tenho que concordar. Cada um tem que fazer a sua parte. (Mel Negreiros)
Nós, população, temos que fazer nossa parte, cabe a nós usarmos a máscara de forma correta, passar o álcool sempre que tocarmos algo e manter o distanciamento. A culpa não é do governo, do prefeito, do secretário... A culpa é da população que não segue regras e acha que pode tudo. Parem de reclamar dos políticos e vão se cuidar e cuidar da família e amigos de vocês. (Cleia Lima)
Aguardar a colaboração da população? Estamos aguardando há 8 meses! (Ranielly Demoner Medani Broetto)
População? Aquela que não usa máscara? Aquela que fala que é besteira? Aquela que fala que pandemia não existe? #medo (Vitor Valfré)

Veja Também

Covid-19: os estudos dos laboratórios que lideram a corrida da vacina

Se depender da colaboração da população, vai todo mundo morrer, meu caro. (Maryana Spencer)
Não adianta reduzir horário de bares e restaurantes ninguém respeita não usam máscara. O proprietário teria que proibir entrada sem máscaras é aglomeração. (Rita Zardini Caetano)
Os mesmos que reclamam do fechamento são os mesmo que nada fazem para contribuir para diminuição de casos, quando tudo está aberto! Custa usar uma máscara na cara??? (Keyla Loyola Batista Oliveira)

Veja Também

Crescimento de indicadores da Covid-19 acende sinal de alerta no ES

Casal morre de Covid-19 com 5 horas de diferença no ES

Tem que fechar e escolas, bares e também fiscalizar os transportes, tipo ônibus e Uber. (Nena Caus)
Culpar o governo pela irresponsabilidade do povo é fácil. Todo mundo sabia que o vírus estava por aí do mesmo jeito fazendo vítimas. Ao invés de se cuidarem, fizeram o contrário sem pensar nas consequências. Festas, praias, aglomerações e muito mais. Agora vem com desculpa de eleições, nada a ver, todos tinham consciência do que poderia acontecer. Tirando as crianças inocentes, o resto sabia. O povo é o único culpado. (Jucileide Alves)

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados