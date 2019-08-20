Os leitores de A Gazeta têm voz nesta seção, com uma seleção diária de comentários, das redes sociais ou recebidos por e-mail, sobre os fatos importantes da atualidade.
Demolição de quiosques em Vila Velha divide opiniões de leitores
As 46 unidades localizadas nas praias de Itapoã e Itaparica começam a ser derrubadas a partir do dia 1º de novembro. Trabalho deve durar até agosto do ano que vem
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00