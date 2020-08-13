Decisão de não reprovar alunos do ES em 2020 gera dúvidas entre leitores

Alunos estão estudando em casa em virtude da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pixabay

O secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, explica que não se trata de aprovação automática dos estudantes, mas sim uma lógica do sistema de avaliação, uma vez que a conclusão do ciclo de aprendizagem se dará em 2021. "Se será um biênio, não posso reprovar o aluno no meio do ciclo, assim como não é possível reprová-lo em agosto quando o ciclo é anual", afirma.

Apesar do currículo continuado para o biênio 2020-2021, que reunirá os conteúdos em dois anos, Vitor de Angelo aponta que o aluno vai avançar de série na virada do ano e a que promoção ou reprovação se dará no final do biênio.

O anúncio de que os alunos não serão reprovados ao fim deste ano levantou debate entre os leitores de A Gazeta, acompanhado de alguma confusão. Muitos entenderam que os alunos seriam automaticamente encaminhados para a etapa seguinte, sem qualquer tipo de avaliação dos conhecimentos adquiridos na série anterior. Confira alguns comentários:

Se não vão ser reprovados, então o ano letivo já a está encerrado. É só colocar “aprovado” para todos os alunos e acabar com essa palhaçada de voltar para a sala de aula. Só não entendo por que as aulas online não são usadas como aulas participativas, se tem muita faculdade aí EAD. Juro para vocês que isso não entra na minha cabeça. (Denise Rigoni)

É a lógica, não? Se não houve aulas, reprovar como? (Marcia Izabel Pereira)

Por essas e outras que vou mudar de profissão! Cobrança em cima do professor para chegar no fim o aluno ainda sair rindo da nossa cara, quando na verdade quem foi prejudicado foi ele por não ter aprendido o que devia. (Marlucia Ribeiro)

Mais uma vez os professores sendo feitos de trouxas. Estamos planejando avaliações, corrigindo e lançando nota por nota a troco de quê? Não só os professores, mas pais e filhos que estão se dedicando para cumprir todas as propostas também estamos sendo feito de bobos, porque aquele aluno que não está nem aí também vai passar. O problema é que, com essa divulgação, nosso trabalho será muito prejudicado. A ausência de alunos nas atividades será ainda maior, levando em consideração essa decisão da Sedu. (Maria Eduarda Pecly)

Meu filho foi avisado na escola que todos serão aprovados, ainda assim faz todos os deveres. Não existe isso de perda de tempo quando o assunto é aprendizado. Minha mãe sem qualquer estudo sempre dizia: “o saber não ocupa espaço”. (Jane Martins)

Não acho que o trabalho dos professores está sendo em vão. Alunos bons estão adquirindo conhecimentos do mesmo jeito e os ruins estão reclamando como faziam antes, só que antes reclamavam sozinhos, agora os pais reclamam junto. (Josilane Machado)

Como assim? Vão passar de ano sem ter estudado? Tem que considerar que o ano letivo de 2020 não existiu e começar o de 2021, sem passar de ano nenhum estudante… (Luiza Lorencini Rovetta)

Os pais reclamando que os filhos estão se matando de fazer atividades e tal. Espera aí, isso é para o conhecimento dele, independentemente se vale alguma coisa ou não. Deveriam estar felizes, porque é uma questão de aprendizado e não de título. (Jackson Lacerda)

Eu, como professora, digo que estamos trabalhando dobrado para atender a todos. Falta um pouco mais de responsabilidade por parte de alguns alunos, que sabemos terem condições do retorno das atividades. E àqueles que não têm condições são oferecidas nas instituições de ensino o material impresso para levarem para casa, resolverem e devolverem na escola. Infelizmente, nosso retorno é pouco. E garanto que se o aluno tiver interesse, o aprendizado é tanto quanto ao da sala de aula. Muitos vídeo explicativos, interativos, que ajudam, até mesmo a nós, professores nos concursos que fazemos. (Marilia Aparecida Silva)

Concordo que conhecimento nunca é demais, mas os professores estão trabalhando infinitamente mais. O ideal é cancelar o ano letivo mesmo. (Keila Rocha)

Mas isso não é de hoje. Tanto é que tem gente que chega à faculdade escrevendo como se nunca tivesse saído do ensino fundamental. (Fabinho Alves)

Sou professora… acho que passou da hora da cultura da nota. Temos que motivar nossos alunos a ter conhecimento. Eu também sou mãe de um menino em fase de alfabetização, não está sendo fácil. Se for preciso, ele fará aulas de reforço. Mas muitas famílias não têm condições de ajudar os filhos nas tarefas escolares. Até eu que sou professora estou encontrando dificuldades de alfabetizar meu filho. (Samira Mariano Galarza Torres)

Com todo respeito aos pais e alunos que estão estudando em casa… mas tem uma boa parte que não está fazendo nada, ou seja, esses deveriam, sim, ser reprovados. (Siderlei Oliveira)

O ano letivo deveria ser cancelado. Meu filho está estudando, mas tem colegas que simplesmente não conseguem. (Keila Rocha)