Contra e a favor: Leitores opinam sobre a greve dos rodoviários

Ônibus parados por conta da greve na garagem da Viação Nova, em São Francisco, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira

greve dos rodoviários alterou a rotina de muitas pessoas que pretendiam ir ao trabalho, escola ou a algum compromisso na manhã desta segunda-feira (12). Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, 95% da categoria aderiu ao movimento. alterou a rotina de muitas pessoas que pretendiam ir ao trabalho, escola ou a algum compromisso na manhã desta segunda-feira (12). Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, 95% da categoria aderiu ao movimento.

O Sindirodoviários é contra os os novos tipos de ônibus, refrigerados, que dispensam a presença de cobradores e deveriam começar a rodar nesta segunda-feira. O sindicato entende que a medida vai ocasionar mais demissões, em pleno contexto de desemprego em alta. O governo do Estado diz que determinou às empresas a requalificação desses trabalhadores.

analisando quais medidas judiciais deve adotar para garantir que o Sindirodoviários cumpra a ordem judicial que determina 75% da frota do Transcol em circulação na Grande Vitória. O governo do Estado estápara garantir que o Sindirodoviários cumpra a ordem judicial que determina 75% da frota do Transcol em circulação na Grande Vitória.

A paralisação foi um dos assuntos mais debatidos nas redes sociais do Gazeta Online na manhã desta segunda-feira, com manifestações contrárias e favoráveis. Confira alguns comentários:

Todo trabalhador tem direito à greve. Ir contra esse direito só prejudica nós mesmos, trabalhadores. A empresa que precisa se organizar com um plano de contingência para manter o serviço. Total apoio. (Rayane Soares)

É inevitável. É o progresso, a revolução, modernização. Apenas não concordo com a fala do governo, que diz que vai reaproveitar a mão de obra, porém não admite que isso é um caminho sem volta e que com certeza vai diminuir as contratações. (Viltamar Mesquita)

Toda vez que acontece greve dos ônibus é a mesma coisa. A Justiça determina ao sindicato dos motoristas que coloquem nas ruas um percentual de ônibus para atender a população e acontece o seguinte: o sindicato nunca cumpre a determinação da Justiça e quando é multada não paga. A Justiça não tem como fiscalizar e a secretaria de transporte finge que fiscaliza. E é povo pobre que sofre. (Carlos Carvalho Loureiro)

Já passou da hora de o Espírito Santo ter outras opções de transporte público! (Max Machado)

Infelizmente às vezes tem que ser assim, fazer greve. Algumas pessoas não concordam, mas só quem passa por isso que sabe. Emprego está difícil de arrumar e o governo ainda está querendo tirá-lo do cidadão. (Jesse Julio da Costa)

Ao pessoal que está defendendo o emprego que já se mostra ultrapassado, eu pergunto: estão vocês alugando DVDs ou assinando Netflix? Estão apoiando o desemprego do pessoal das locadoras? (Paulo André)

Essa conversa fiada de não ter demissões é mentira. Eles pensam que enganam. Não podem aceitar isso mesmo. Chega de desemprego. (Suely Vasconcellos)

Vi no jornal que a categoria não ficará desempregada e que tem cursos para atuarem como fiscais etc. E serão somente nos ônibus com ar condicionado. (Lilian Claudino de Paula)

A migração para o novo sistema é inevitável, assim como foi com Uber, assim como foi com datilógrafos etc. (Glauciere Demoner)

Somos reféns de um sistema de transporte público. Nenhuma empresa pode entrar e disputar o mercado. Devemos aceitar o que os rodoviários bem querem. Sem falar no prejuízo no comércio. (Richard Amaral)

O governo vai demitir mesmo para enxugar a folha e quantos pais de família ficarão sem emprego? Já não basta o tanto de desempregados? (Adriana Santos)

Parando a cidade e prejudicando os trabalhadores. Fazer greve é um direito mas atrapalhar quem precisa trabalhar é desrespeito. (Marcelo Faria)

Terminal de Itacibá, em Cariacica, sem ônibus nesta segunda-feira (12) Crédito: Fernando Madeira

O contrato com o Transcol foi feito por 25 anos e uma de suas prerrogativas seria proporcionar emprego para o cidadão, portanto tirar o trabalho de pais de família não é uma boa ação. Todo meu apoio ao trabalhador. (Vania Venancio)

Não sei para que essa palhaçada de ônibus com ar condicionado e Wi-Fi. Nós precisamos é de segurança.

(Viviane Santos)

Eles falam em respeito. E como fica a gente que precisa desse dia para ganhar dinheiro? Difícil, hein! (Patyy Rodrigues)

Em vez de fazer greve, o sindicato deveria ajudar os trocadores a se preparar para outras atividades profissionais. Infelizmente a modernização dos processos vão fazer com que algumas profissões desapareçam do mercado. (Denis Peres)

Esse sindicato só pensa no próprio umbigo, atrapalhando o trabalhador em plena segunda-feira a ir trabalhar. (Jiberlandio Sahad)

Total apoio, pois são muitos pais e mães que vão ficar sem emprego. Conheço cobradores que trabalharam a vida toda nessa profissão e muitos vão perder seus empregos. (Anny Portela)

Concordo plenamente! Já estamos com milhares de desempregados, as empresas só querem diminuir os custos e repassar o prejuízo para o trabalhador! (Juliano Salazar)

Ninguém vai ficar sem emprego. Vão ser poucos os ônibus que vão rodar sem cobrador. Vai ser só o sistema de integração, ou seja, de terminal a terminal. (Eduardo Gomes)