Cancelamento de radares em rodovias divide a opinião de leitores

Radar na BR 101 Crédito: Fernando Madeira

O Ministério da Infraestrutura informou na segunda-feira (1º) que suspendeu a instalação de radares em rodovias federais, após ordem de Jair Bolsonaro. Segundo anúncio do presidente, em uma rede social, havia pedidos de instalação de oito mil equipamentos. "Determinei de imediato o cancelamento de suas instalações. Sabemos que a grande maioria destes têm o único intuito de retomo financeiro ao estado", publicou o presidente.

o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) informou que pretende ingressar com uma ação popular e até com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra a decisão. Para o senador a decisão representa "um retrocesso". "E não vou me furtar, me calar, ficar quieto diante deste comportamento. É a banalização da vida humana", destacou. No mesmo dia,e até com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra a decisão. Para o senador a decisão representa "um retrocesso". "E não vou me furtar, me calar, ficar quieto diante deste comportamento. É a banalização da vida humana", destacou.

No Facebook do Gazeta Online, o tema dividiu a opinião dos leitores. Muitos classificam os radares como "indústria da multa", repetindo o discurso de Bolsonaro. "Radar não faz sentido a não ser para tirar dinheiro do povo", escreveu Jarde Ferrari. Outros argumentam que os equipamentos são necessários para a redução dos acidentes nas estradas. "Não quer pagar multa, então respeite as leis e pronto", rebateu Francisco Mello.

Confira alguns comentários:

Retrocesso é o Estado, em vez de fazer estradas seguras com planejamento, resolver seus erros de engenharia em redutores de velocidades e radares com multas. Tá de brincadeira, né, senador? (Ronaldo Mota da Silva)

Isso, deixa o cidadão andando a 150 km/h nas rodovias, colocando em risco a vida dele e de outras pessoas... O radar inibe, sim, as pessoas de andarem que nem loucas e baixarem a velocidade. Se você está na via acima do limite permitido, além de infrator é irresponsável. Inocência é falar que radar só existe pra tirar dinheiro do cidadão. (Daniel Libardi)

Existes dezenas de maneiras de reduzir velocidade sem ser radares... lombadas, semáforos, mais postos policias.Isso aumentaria até a segurança também. (Denilson dos Santos)

A galera que gosta de andar acima do limite que gostou da decisão do Jair. Se não quer contribuir para a “indústria de multa”, é bem simples: basta andar no limite da via. (Fabi Negreiros Abdala)

Quem disse que radar é sinônimo de segurança? Muitas pessoas andam acima da velocidade permitida e, quando chegam perto dos radares, diminuem a velocidade. Esses radares são somente mais uma forma de tirar do nosso bolso mais dinheiro. (Jaqueline Soares)

O povo precisa ser educado desde criança sobre as leis de trânsito. Só assim todos tomariam consciência para um trânsito tranquilo. Máquinas de dinheiro espalhadas nas estradas não vão resolver esse problema nunca. (Marlene Pagotto)

O senador é um especialista em trânsito. Não deve estar falando da boca para fora. Ele com certeza tem resultados de pesquisas sobre o assunto. Enquanto não temos estradas seguras, acredito que manter os radares seria um mal necessário. (Teresa Andrade)

Se o intuito do radar é forçar a reduzir a velocidade para prevenir acidente no trecho, acho que uma duplicação da rodovia reduziria muito mais o risco de acidentes, pois a maioria acontece durante uma ultrapassagem, gerando uma colisão frontal. Não adianta ter um radar, porque o motorista vai reduzir apenas para passar por ele e depois vai acelerar o dobro. Se dessem mais condições às rodovias, resolveriam os maiores problemas do trânsito. (Edcarlos Santos)

Estradas esburacadas, sem condições de trafegar... isso que é prioridade. (Lia Rodrigues)

Se seguisse as normativas do trânsito, não estaria reclamando de onde quer que estivesse o radar. Quer dizer que onde não tem radar pode correr acima da velocidade, né? Eis os tais cidadãos de bem que seguem as leis como devem! Eis o povo que olha as leis como algo que deve ser aplicado só quando é com o outro! (Raphael Conti)

No dia em que você ou um parente seu for atropelado e o culpado estiver em alta velocidade, lembre-se de que você foi contra os radares. (Raí Buzatto)

Você crê que enquanto as estradas forem de má qualidade você defende a extinção dos radares?! Não faz o menor sentido. Deveria ser exatamente o oposto. Mais radares, menor média de velocidade. Menor média de velocidade em estradas de má qualidade, menos acidentes. É a lógica. (Carlos Emílio Junior Magalhães)

Os radares são uma forma de os motoristas do Brasil apenderem a dirigir, uma vez que, quando nao se aprende pela consciência, aprende-se pelo bolso. Sou a favor dos radares. Há muitos motoristas sem noção nesse Brasil afora. (Janaina Bosi)

Indústria da multa só para quem tem dificuldade em seguir regras. Radares são colocados em pontos com alto índice de acidente. Eu que vou todo dia dirigindo por essa BR trabalhar vejo o quanto há motorista sem educação, imprudentes e inconsequentes. (Carmen Oliveira)

Não existe outro país que tenha tantos radares como no Brasil. Tem que acabar com a indústria da multa. Trânsito é feito de conscientização, que se apreende em boas escolas. Investir na educação é a solução. (Roberto Henrique Soares)

Apoiado, senador. Quem faz a indústria da multa são os próprios motoristas que insistem em desrespeitar as leis de trânsito. Se tem um radar é porque alguém está desrespeitando. Um exemplo é a Rodovia do Contorno. Tiraram radares de trechos cruciais e o que que deu? Acidente todo santo dia. Carros não matam pessoas. Pessoas irresponsáveis que fazem mau uso do carro é que matam pessoas. Não quer pagar multa, então respeite as leis e pronto. (Francisco Mello)