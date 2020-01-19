Estatuto da Cidade pode prevenir fatalidades como desabamento de prédios

Um prédio antigo, localizado na Rua Sete, no Centro de Vitória, desabou na manhã desta quarta-feira Crédito: Fernando Madeira

Um grande avanço jurídico foi dado ao vincular a propriedade ao bem-estar geral de nossa sociedade. Desde 2001, o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2011) prevê mecanismos de controle da função social da propriedade. Ainda que o dispositivo estivesse previsto constitucionalmente no Art. 170, a função social da propriedade foi de fato detalhada apenas a partir do mencionado estatuto.

Entre outras coisas, o Estatuto da Cidade prevê mecanismos para controle da especulação imobiliária e ao abandono de imóveis, todos pressupondo no mínimo cinco anos de ausência de função social.

Nenhuma prefeitura do Espírito Santo o aplica. Assim, perdemos a possibilidade de legalmente construir políticas públicas que visem o nosso bem-estar. Alternativas econômicas, como polos públicos de coworking, pontos de cultura acessíveis a população como estúdios públicos de música, dança, teatro, ou ainda restaurantes populares. Mas, principalmente, novas moradias poderiam ser produzidas se incidíssemos com seriedade nesse dispositivo legal já regulamentado.

A bem da verdade, como tudo na vida, sua solução está na política. Mas há pouco interesse de nosso poder público. Durante todo o ano passado, foi realizada uma ampla campanha pela regulamentação e aplicação desses mecanismos, havendo, inclusive, um projeto na Câmara de Vereadores de Vitória com esse objetivo. A resposta foi dada; aqui em Vitória o abandono vai ser a regra.