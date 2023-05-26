"Trio de ferro" da Serra luta em busca de carreira profissional no wrestling

Caio Cuzzuol, Patrick Nascimento e Francisco Muniz são jovens moradores da Serra e têm ao menos duas características em comum: os três são atletas de luta olímpica, o chamado Wrestling, e sonham com uma carreira profissional. A modalidade, segundo eles, ganhou mais destaque nos últimos anos. Com a malha (o nome dado ao uniforme) estampando o "Clube Capixaba", eles representam a cidade onde nasceram e moram atualmente.
Os três treinam em um tatame localizado no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, e também frequentam a Estação Cidadania do município. Eles são comandados pelo treinador Vinícius Corcoran.
Apesar das semelhanças, o trio trilhou caminhos diferentes até chegar ao estágio atual, com competições no Estado e em algumas partes do Brasil, como São Paulo.
Trio de jovens treina e compete representando a Serra na luta olímpica
O atleta Caio Cuzzuol, de 19 anos, pratica lutas desde a infância e diz ter encontrado na luta olímpica uma oportunidade para firmar carreira como profissional.
"Eu pratico luta desde os seis anos de idade, conheço a luta há muito tempo. Buscando uma nova academia para treinar, encontrei meu atual treinador. Desde então não parei e agora estou no meu primeiro ano focado na luta olímpica", afirmou à reportagem.
"Meu objetivo é fazer meu nome no esporte. Quero conseguir vencer campeonatos e migrar um dia para o MMA"
O capixaba Francisco Muniz, de 18 anos, no entanto, conheceu a modalidade já na juventude. Aos 17 anos, frequentando um clube na Serra, ele acabou conhecendo e se apaixonando pela luta olímpica.
"Busco continuar na modalidade. E mesmo que eu não consiga sucesso como atleta, quero virar professor de luta olímpica. É o meu grande amor, não pretendo largar nunca"
Para conquistar os sonhos no esporte, porém, eles tentam derrubar, além dos adversários, os desafios financeiros. Todos os três pretendem tentar a seleção do Bolsa Atleta - benefício pago a esportistas mensalmente, a depender do ranking e de resultados.
Patrick Nascimento, de 18 anos, por exemplo, afirma que a luta olímpica foi um achado durante a pandemia. Ele relatou que estava com ansiedade, passando muito tempo dentro de casa e começou a praticar esportes.
"Passei pelo atletismo e pelo futsal, e acabei indo para a luta. Gostei, conheci pessoas e me apaixonei pelo wrestling"
Mas no meio do caminho, Patrick precisa buscar apoio financeiro para continuar treinando e viajar pelo país para competir. "Há uma questão financeira no meio do caminho. Estou em busca de um Bolsa Atleta para ter mais apoio", disse.
Estação Cidadania da Serra recebe evento especial
Neste sábado (27), a Estação Cidadania da Serra vai receber uma programação especial durante o Estação Esporte. Várias modalidades estarão disponíveis ao público.
Conheça a Estação Cidadania e Cultura da Serra
A programação da Estação Cidadania e Cultura da Serra no dia 27 de maio:
- Voleibol (torneio e oficina) - Quadra coberta, das 8h às 10h
- Futevôlei (torneio e oficina) - Quadra de areia, das 8h às 10h
- Skate - Pista e rampas, das 8h às 20h
- Futsal (aula livre) - Quadra coberta, das 10h às 12h
- Zumba (aula livre) - Espaço ginástica, das 13h às 14h
- Ginástica (aula livre) - Espaço ginástica, das 14h às 15h
- Voleibol (aula livre) - Quadra coberta, das 15h às 16h
- Sessão de cinema (livre) - Auditório, das 15h às 17h
- Voleibol (torneio e aula) - Quadra coberta, das 16h às 17h
- Hit - gap (aula aberta) - Quadra coberta, das 17h às 19h
- Futsal (torneio e aula) - Quadra coberta, das 18h às 21h
- Atividades de recreação - Biblioteca, durante o dia todo
*Programação provisória e sujeita a alterações.