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Fábrica de sonhos

Esportes e cultura na Estação Cidadania da Serra

O espaço público é um dos quatro pontos escolhidos para sediar o Estação Esporte, evento marcado para os dias 27 e 28 de maio
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 mai 2023 às 01:17

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 01:17

Estação Cidadania e Cultura da Serra, em Novo Porto Canoa
Aula de balé na Estação Cidadania e Cultura da Serra, em Novo Porto Canoa Crédito: Fernando Madeira
Localizada entre localidades importantes da Serra, a Estação Cidadania e Cultura do município, no bairro de Novo Porto Canoa, é um ponto de referência para pais, mães, crianças e sobretudo aqueles desejam seguir carreira profissional em um esporte. O espaço público é um dos quatro pontos escolhidos para sediar o Estação Esporte, evento marcado para os próximos dias 27 e 28.
O espaço foi inaugurado em dezembro de 2020 com a expectativa de atender um público superior a 60 mil moradores da cidade e foi resultado de um investimento de cerca R$ 3,9 milhões. São cerca de 7 mil metros quadrados, abrangendo quadra coberta, quadra de areia, pista de skate e até aulas de balé. O lugar se notabiliza principalmente por oferecer opções de cultura do cineteatro - que pode ser ocupado por mais de 100 pessoas.
Ao todo, segundo a prefeitura do município, 11 bairros são beneficiados diretamente: Cidade Pomar, Nova Carapina I e II, Eldorado, Novo Porto Canoa, Serra Dourada I, II e III, Porto Canoa, Planície da Serra e Parque Residencial Tubarão.

Conheça a Estação Cidadania e Cultura da Serra

Para o secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Philipe Lemos, o Estação Esporte é uma nova oportunidade de ocupar o espaço público mantido pelo município.
"É uma oportunidade incrível de reunir comunidade e atletas de alto rendimento. O esporte salva vidas e forma cidadãos. É uma prioridade da nossa gestão. E o Estação Esporte vai reforçar o que já fazemos nos nossos equipamentos: reunir crianças e adolescentes nos espaços públicos. É assim que se cria a oportunidade. É assim que nascem vários atletas"
Philipe Lemos - Secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra
A Estação Cidadania e Cultura abriga um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), com banheiros, bebedouros e mesas do lado de fora.
Todas as atividades esportivas e culturais são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur), pelos telefones 3291-2328/2329.
A programação da Estação Cidadania e Cultura da Serra no dia 27 de maio:
  1. Voleibol (torneio e oficina) - Quadra coberta, das 8h às 10h
  2. Futevôlei (torneio e oficina) - Quadra de areia, das 8h às 10h
  3. Skate - Pista e rampas, das 8h às 20h
  4. Futsal (aula livre) - Quadra coberta, das 10h às 12h
  5. Zumba (aula livre) - Espaço ginástica, das 13h às 14h
  6. Ginástica (aula livre) - Espaço ginástica, das 14h às 15h
  7. Voleibol (aula livre) - Quadra coberta, das 15h às 16h
  8. Sessão de cinema (livre) - Auditório, das 15h às 17h
  9. Voleibol (torneio e aula) - Quadra coberta, das 16h às 17h
  10. Hit - gap (aula aberta) - Quadra coberta, das 17h às 19h
  11. Futsal (torneio e aula) - Quadra coberta, das 18h às 21h
  12. Atividades de recreação - Biblioteca, durante o dia todo
*Programação provisória e sujeita a alterações.

CONHEÇA OS ESPAÇOS DA ESTAÇÃO CIDADANIA DA SERRA

01

Pista de skate

Crianças e jovens utilizam o espaço para a prática de uma modalidade que ganhou ainda mais destaque no mundo nos últimos anos.

02

Quadra de areia

Há também espaço para o beach soccer e vôlei de praia. Na quadra de areia da Estação Cidadania da Serra, crianças, adolescentes e até adultos se divertem com treinos e até competições.

03

Academia popular

Adultos e idosos utilizam a Estação Cidadania da Serra para praticarem exercícios. Os equipamentos estão à disposição da população de forma gratuita.

04

Quadra coberta

O espaço é utilizado por crianças e adolescentes para a prática do futebol de salão, mas também eventos de dança e outras modalidades.

05

Sala para o balé

Crianças a partir dos 4 anos de idade têm a Estação Cidadania da Serra como um ponto de referência para o balé. É ali que elas se divertem e aprendem novos movimentos.

06

Cineteatro

O local inaugurado há alguns anos recebe apresentações musicais e de teatro. Há mais de 120 lugares no cineteatro.

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