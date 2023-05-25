Esportes e cultura na Estação Cidadania da Serra

Aula de balé na Estação Cidadania e Cultura da Serra, em Novo Porto Canoa Crédito: Fernando Madeira

Localizada entre localidades importantes da Serra , a Estação Cidadania e Cultura do município, no bairro de Novo Porto Canoa, é um ponto de referência para pais, mães, crianças e sobretudo aqueles desejam seguir carreira profissional em um esporte. O espaço público é um dos quatro pontos escolhidos para sediar o Estação Esporte, evento marcado para os próximos dias 27 e 28.

O espaço foi inaugurado em dezembro de 2020 com a expectativa de atender um público superior a 60 mil moradores da cidade e foi resultado de um investimento de cerca R$ 3,9 milhões. São cerca de 7 mil metros quadrados, abrangendo quadra coberta, quadra de areia, pista de skate e até aulas de balé. O lugar se notabiliza principalmente por oferecer opções de cultura do cineteatro - que pode ser ocupado por mais de 100 pessoas.

Ao todo, segundo a prefeitura do município, 11 bairros são beneficiados diretamente: Cidade Pomar, Nova Carapina I e II, Eldorado, Novo Porto Canoa, Serra Dourada I, II e III, Porto Canoa, Planície da Serra e Parque Residencial Tubarão.

Conheça a Estação Cidadania e Cultura da Serra

Para o secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Philipe Lemos, o Estação Esporte é uma nova oportunidade de ocupar o espaço público mantido pelo município.

"É uma oportunidade incrível de reunir comunidade e atletas de alto rendimento. O esporte salva vidas e forma cidadãos. É uma prioridade da nossa gestão. E o Estação Esporte vai reforçar o que já fazemos nos nossos equipamentos: reunir crianças e adolescentes nos espaços públicos. É assim que se cria a oportunidade. É assim que nascem vários atletas" Philipe Lemos - Secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra

A Estação Cidadania e Cultura abriga um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), com banheiros, bebedouros e mesas do lado de fora.

Todas as atividades esportivas e culturais são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur), pelos telefones 3291-2328/2329.

A programação da Estação Cidadania e Cultura da Serra no dia 27 de maio:

Voleibol (torneio e oficina) - Quadra coberta, das 8h às 10h

Futevôlei (torneio e oficina) - Quadra de areia, das 8h às 10h

Skate - Pista e rampas, das 8h às 20h

Futsal (aula livre) - Quadra coberta, das 10h às 12h

Zumba (aula livre) - Espaço ginástica, das 13h às 14h

Ginástica (aula livre) - Espaço ginástica, das 14h às 15h

Voleibol (aula livre) - Quadra coberta, das 15h às 16h

Sessão de cinema (livre) - Auditório, das 15h às 17h

Voleibol (torneio e aula) - Quadra coberta, das 16h às 17h

Hit - gap (aula aberta) - Quadra coberta, das 17h às 19h

Futsal (torneio e aula) - Quadra coberta, das 18h às 21h

Atividades de recreação - Biblioteca, durante o dia todo



*Programação provisória e sujeita a alterações.

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