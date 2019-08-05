Home
>
Esportes
>
Torcedor é retirado pela polícia após xingar Bolsonaro em clássico

Torcedor é retirado pela polícia após xingar Bolsonaro em clássico

Durante a execução do hino nacional, antes de o jogo começar, ele gritou por mais de uma vez xingamentos contra o presidente

Agência Folha Press

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 21:55

 - Atualizado há 6 anos

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O torcedor do Corinthians Rogério Lemes, 44, foi retirado pela Polícia Militar da arquibancada do estádio do clube, em Itaquera, neste domingo (4), durante o clássico contra o Palmeiras. Durante a execução do hino nacional, antes de o jogo começar, ele gritou por mais de uma vez "ei, Bolsonaro, vai tomar no cu" e foi abordado pelos policiais na arquibancada da arena.

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

A assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo disse, em nota enviada à imprensa, que "não houve prisão, mas a condução dele ao posto do Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde foi registrado boletim de ocorrência não criminal e depois liberado para voltar a assistir à partida de futebol".

Lemes disse à reportagem que pôde voltar a arquibancada 10 minutos antes do final do partida -o empate de 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras- terminar. 

"A conduta adotada para preservar a integridade física do torcedor, que proferia palavras contra o presidente da República, o que causou animosidade com outros torcedores, com potencial de gerar tumulto e violência generalizada", disse a nota da SSP.

O órgão também afirmou, na nota, que não pauta suas ações por orientações políticas. "Entre as atribuições da Polícia Militar estão: proteger pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública."

Lemes diz que agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar o agrediram na condução ao posto do Jecrim. Ele disse que que foi levado por dois militares para uma sala reservada e sofreu chutes e um mata-leão. 

No boletim de ocorrência, a delegada Monia Olga Neubern Pescarmona não cita agressão e diz "que o declarante Rogério estava no setor das cadeiras quando, em dado momento, expressou opinião política gritando palavras contra o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro. Informa que foi abordado por policiais militares, os quais para evitar um tumulto o conduziram para esta delegacia."

Lemes não registrou a sua versão sobre a suposta agressão em uma delegacia. Ele alega que teme represálias.

"Fui humilhado, algemado e um policial me deu um mata-leão. Quando me derrubaram, eu uso prótese após ter necrose na cabeça do fêmur, pedi para me levantarem e gritaram comigo: 'você não é bom? Agora se vira'. Ainda estou com corpo dolorido, um pegou o meu dedo e começou a torcer", disse Lemes à reportagem.

O corintiano conta também que teve o celular apreendido e vasculhado pelos policiais. O aparelho, segundo ele, foi devolvido.

"Eu perguntei para a delegada qual o crime havia cometido, eu apenas expressei meu protesto político. Ela me respondeu que ali [no estádio] não é lugar para isso", afirmou o torcedor.

Palmeirense, Bolsonaro esteve no Allianz Parque no sábado (27), no empate com o Vasco por 1 a 1. Foi o último jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro antes de visitar o rival Corinthians. Ele também participou da festa palmeirense na conquista do título nacional de 2018.

Antes do jogo deste domingo, Bolsonaro brincou com o resultado da partida. "Não teremos feijoada hoje à noite. A porcada vai tá feliz hoje à noite, tenho certeza disso. Se der o contrário, é bom não zoar, senão posso pegar o Itaquerão pra nós. Falou? É brincadeira", disse Bolsonaro ao deixar o Palácio do Alvorada pela manhã.

Neste ano, a Folha de S.Paulo noticiou que manifestações políticas em estádios estavam na mira dos policiais. Em março, na vitória do Sport por 4 a 0 sobre o Petrolina, no dia 24, integrantes da torcida Antifascista estenderam faixa em protesto à reforma da Previdência com a seguinte frase "Torcedor/a é trabalhador/a e também quer se aposentar". A faixa foi retirada pelo Batalhão de Choque.

O Estatuto de Defesa do Torcedor, que rege o comportamento do público nos estádios do Brasil, não é claro sobre protestos políticos. O artigo 13 veta ao público "entoar cânticos discriminatórios, racistas o xenófobos".

A Fifa é bem rigorosa e contra manifestações políticas nos estádios. A entidade determina que os clubes "mantenham-se politicamente neutros" e consideram protestos passíveis de punição.

A professora de Escola de Direito do Brasil e doutora em Direito Político e Econômico, Mônica Sapucaia Machado, lembrou que o direito à livre expressão é garantido pela Constituição e que o pode acontecer àquele que se expressa é, por exemplo, responder por calúnia ou difamação.

"Ele não deveria ter sido detido, nem questionado [pela polícia]. Quem deveria questioná-lo é quem teria sido ofendido. Nesse caso, o presidente, por meio da Advocacia Geral da União", disse, entendendo que não há base aparente para a justificativa policial de evitar algum tipo de tumulto.

"De forma nenhuma, até porque é crime formal, você pode ser agredido pelo exercício da sua palavra", explicou à reportagem. Ela atenta ainda para um "escalonamento desse comportamento estatal" e lembra a abertura da Rio-2016, quando a então presidente Dilma Roussef foi vaiada pelas arquibancadas, mas nada foi feito contra quem a vaiava.

Bolsonaro já foi vaiado e elogiado em partidas de futebol à qual esteve presente em 2019, como na final da Copa América --na ocasião, o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, disse que as vaias são um direito do cidadão.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais