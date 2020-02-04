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Futebol Nacional

TJD denuncia Figueirense, Bruno Silva e treinador por confusões

O julgamento vai ocorrer na próxima terça-feira (11). O Figueirense foi denunciado no artigo 213 e pode perder até dez mandos de campo ?além de receber uma multa de até R$ 100 mil

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:13
Em vídeo, Bruno Silva, do Avaí, chuta torcedor que invadiu o gramado Crédito: Lance
O TJD-SC (Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina) denunciou, nesta terça-feira (4), o Figueirense, o técnico do time alvinegro, Márcio Coelho, e o volante Bruno Silva, do Avaí, por conta das confusões ocorridas no clássico do último domingo (2), no Orlando Scarpelli.
O julgamento vai ocorrer na próxima terça-feira (11). O Figueirense foi denunciado no artigo 213 e pode perder até dez mandos de campo ?além de receber uma multa de até R$ 100 mil. O clube até chegou a identificar os torcedores que causaram os tumultos, mas ainda assim pode ser responsabilizado por outras ocorrências, como a briga entre sua própria torcida ?com necessidade de intervenção da PM? e a quebra do acrílico que protege a arquibancada.
Já Márcio Coelho foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) após ser expulso e citado na súmula pelo árbitro, que escreveu: "por adentrar o campo de jogo, vir em minha direção e protestar de forma grosseira contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: 'vocês já vêm premeditados, marcam tudo contra nós, estão de palhaçada'". O treinador do Figueirense pode ser suspenso por até seis partidas pelo artigo em questão: "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código".

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Do lado do Avaí, Bruno Silva, um dos pivôs da confusão no Scarpelli, foi enquadrado no artigo 254-A e pode pegar uma suspensão de 4 a 12 jogos depois de tentar agredir com um chute um torcedor que invadiu o campo e já estava imobilizado no chão ?ele acabou acertando o goleiro Glédson, companheiro de time.
Na segunda (3), o Figueirense informou ter identificado os torcedores que invadiram o gramado na derrota por 2 a 0 e disse que irá colaborar com os órgãos competentes para punir os responsáveis pelos incidentes de violência e de vandalismo. Sobre as denúncias do TJD-SC, o clube ainda não se posicionou.
Já o Avaí informou, em nota oficial , que "está tomando todas as providências e medidas para apresentação da defesa" de Bruno Silva e "demonstração da verdade dos fatos". "O Avaí informa, ainda, que relatou à autoridade policial as invasões, agressões e ameaças sofridas por seus atletas e comissão técnica durante a realização da partida, bem como quanto à invasão de seu vestiário por torcedor da equipe adversária", acrescentou.

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