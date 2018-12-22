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94.ª edição

São Silvestre anuncia novos participantes e terá competidores de nove países

Corrida contará com alguns dos vencedores das últimas edições

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 01:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 01:16
Corrida São Silvestre Crédito: Rádio CBN Vitória
A organização da São Silvestre anunciou nesta sexta-feira (21) novos participantes da 94.ª edição da tradicional prova de atletismo, que percorrerá 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro. Com isso, a competição terá atletas de nove países diferentes.
Depois de anunciar as presenças da bicampeã Dawitt Admasu e de Sintayehu Hailemicheal, vice no ano passado, a organização revelou novas atrações do exterior. No masculino, correrão os quenianos Paul Kipkemboi, campeão da Meia Maratona do Rio de 2018, Nicholas Kieter, vice na Volta Internacional da Pampulha deste ano, e Edwin Rotich, segundo colocado na Meia Maratona de Madrid (2017), o etíope Mosinet Bayih, vice na Maratona de Chicago e campeão da Meia Maratona de Buenos Aires, entre outros.
Já entre as mulheres, disputarão a prova a queniana Esther Kakuri, campeã da Meia Maratona do Rio e da Meia Maratona de Buenos Aires, ambas em 2018, e a etíope Birtukan Alemu, campeã da Flushing Meadowns Queens 10K, neste ano, nos Estados Unidos.
Desta forma, competidores de Bahrein, Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Argentina, Equador e Bolívia, além do Brasil, estarão pelas ruas de São Paulo no dia 31. Às 8h40, está marcada a largada do pelotão de elite feminino, um pouco antes dos homens e dos atletas em geral, que largam às 9 horas.
O percurso passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2.000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, número 900.

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