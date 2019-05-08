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Ex-jogador

Rivellino é submetido a uma cirurgia na coluna

Ex-jogador publicou uma mensagem em sua rede social para assegurar que está se recuperando sem problemas e agradecer as mensagens de apoio

Publicado em 

07 mai 2019 às 22:03

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 22:03

Rivellino passa por cirurgia na coluna, mas passa bem Crédito: Gabriela Bilo/Estadão
O ex-jogador Roberto Rivellino, de 73 anos, foi submetido a uma cirurgia na coluna nesta terça-feira (7), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas passa bem. O próprio ex-atleta publicou uma mensagem em sua rede social para tranquilizar os seus fãs e para agradecer aos médicos que realizaram a operação, que foi bem-sucedida.
Campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1970 e ídolo do Corinthians e do Fluminense em sua trajetória profissional, Rivellino fez a seguinte publicação em sua página no Instagram: "Obrigado de coração a esses dois anjos da guarda: Dr. Guilherme e Dr. Arthur, além de toda equipe do Einstein, sem exceção. Vocês são seres humanos especiais. Agradeço ao carinho dos amigos e da minha família. Agora é paciência, foco na fisioterapia e voltar à rotina normal. #gratidão #vidaNaReal".
A mensagem foi ilustrada com uma foto do ex-atleta ao lado dos médicos no Einstein, hospital do qual o ex-meio-campista deverá ganhar alta nos próximos dias. Em outra publicação divulgada em uma rede social, o programa Cartão Verde, da TV Cultura, do qual Rivellino faz parte como comentarista, também celebrou a recuperação do ídolo. "Nosso Riva está bem e se recuperando para logo voltar a campo! Estamos juntos!", escreveu, por meio de sua página no Twitter.
Além de ter ajudado o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial em 1970, Rivellino foi convocado para os Mundiais de 1974 e 1978 e vestiu por 122 vezes a camisa da seleção, entre 1965 e 1978. Em sua carreira de clubes, ele defendeu o Corinthians entre 1965 e 1974 e depois atuou pelo Fluminense de 1975 a 1978, antes de encerrar a sua trajetória nos gramados pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, entre 1979 e 1981.
 

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