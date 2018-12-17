Rio Branco fará pré-temporada em CT padrão Fifa no Estado

Um novo ar paira sobre o Rio Branco. Depois de anunciar na última semana o uruguaio Loco Abreu como reforço para 2019 e fechar contrato com o primeiro grande patrocinador para a nova temporada, o o clube Alvinegro informou que fará sua pré-temporada no CT do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, região Serrana do Estado.

O local é reconhecido por ter o melhor centro de treinamento do Estado, com campo padrão Fifa (105m x 68m), construído para receber seleções durante a Copa do Mundo de 2014. O gramado foi planejado por engenheiros responsáveis pelos gramados do Maracanã e do Itaquerão.

Para além do campo, o complexo ainda conta com vestiários, academia com equipamentos modernos, campo society, quadra poliesportiva, além de um ambiente confortável, com apartamentos e locais exclusivos para fazer as refeições e relaxar.

"Além disso, também é semelhante ao do Kleber Andrade, onde vamos mandar nossos jogos. Com isso, os atletas já poderão se adaptar em um gramado com qualidade de ponta. Estamos, mais uma vez, juntando forças entre os maiores do Estado, agora entre o Rio Branco e o CT do China Park", afirmou o presidente alvinegro, Luciano Mendonça.

A equipe alvinegra vai ficar no CT durante toda semana que antecede a estreia no no Capixabão 2019, marcada para o dia 2 de fevereiro, contra o Rio Branco de Venda Nova, no estádio Kleber Andrade. O elenco também vai ficar concentrado no China Park antes das quartas, semifinal e final.