Renato Gaúcho surpreende e pede demissão do Fluminense em coletiva

Marcão assumiu o comando do clube interinamente depois da eliminação para o Lanús, pela Sul-Americana

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:23

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense Crédito: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. O técnico pediu demissão após o empate da equipe diante do Lanús, jogo que tirou os cariocas da Sul-Americana. Marcão, membro da comissão fixa, assume o cargo interinamente. Renato surpreendeu ao dizer que pediu para sair do clube já no final da entrevista coletiva, realizada após o 1 a 1 no Maracanã. O empate eliminou o Fluminense nas quartas de final da Sul-Americana porque, na ida, os argentinos haviam vencido por 1 a 0.

O treinador havia respondido a uma série de perguntas antes de anunciar sua solicitação, fato que gerou dúvidas sobre a continuidade ou não no cargo. O Fluminense confirmou, por volta de 1h10, a saída do ex-atacante, que assinou em abril e levou a equipe à semifinal do Mundial. A trajetória foi a sétima de Renato como comandante do time carioca. Os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles também foram desligados.

"Eu acabei, antes de vir para cá [sala de coletiva], de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos. Infelizmente, saímos nesta quarta-feira (24) de uma competição, mas estamos muito bem no Brasileirão e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileirão, eu não estaria saindo. Como está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol", disse Renato Gaúcho.

A noite de Renato Gaúcho começou promissora: Canobbio balançou as redes e igualou o placar agregado no início de Fluminense x Lanús dentro do Maracanã. A empolgação virou frustração porque a equipe colecionou gols perdidos e foi punida por Aquino, que entrou no início do 2º tempo e marcou após linda tabela com Marcelino Moreno.

Em meio às substituições e ao nervosismo do Flu, Renato foi vaiado por parte dos torcedores e viu Germán Cano, no minuto final, acertar a trave antes de o juiz encerrar a partida e decretar a eliminação carioca. Depois do jogo, Renato marcou presença normalmente na coletiva, mas surpreendeu na última resposta ao anunciar sua saída, ironizando o que classificou como "gênios da internet" e lamentando a atual fase do futebol brasileiro diante das redes sociais.

