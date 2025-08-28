Home
Primeira fase da Liga dos Campeões terá a reedição de sete finais do torneio; confira os jogos

A Uefa sorteou nesta quinta-feira (28) todos os confrontos das 36 equipes presentes na primeira fase da Liga dos Campeões.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:44

Brasileiro foi decisivo para a vitória do Real Madrid diante do Liverpool na Liga dos Campeões
Final de 21/22, Real Madrid encontra o Liverpool na primeira fase da Liga dos Campeões Crédito: David Blunsden/DiaEsportivo

A Uefa sorteou nesta quinta-feira (28) todos os confrontos das 36 equipes presentes na primeira fase da Liga dos Campeões. A chamada "fase de liga" inicia no dia 16 de setembro. Os confrontos foram definidos com auxílio de um computador, e times de mesmo país não podem se enfrentar.

Ao todo, terão sete reedições de finais de Champions League nesta primeira fase: Real Madrid x Juventus; Ajax x Inter de Milão; PSG x Bayern de Munique; Liverpool x Real Madrid; Bayerne de Munique x Chelsea; Juventus x Borussia Dortmund; Benfica x Real Madrid.

Cada time fará quatro jogos como mandante e outros quatro como visitantes. Os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final, enquanto os times da nona à 24ª colocação disputam um playoff.

Quem cada time enfrente na 1ª fase

  • Bayern de Munique: Chelsea, PSG, Culb Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG e Pafos
  • Chelsea: Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Qarabag
  • Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marselha, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty
  • Inter de Milão: Liverpool, B. Dortmund, Arsenal, Atl. de Madri, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG
  • B. Dortmund: Inter de Milão, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glint, Tottenham, Athletic Bilbao e Copenhagen
  • Liverpool: Real Madrid, Inter de Milão, Atl. de Madri, E. Frankfurt, PSV, Olympique de Marselha, Qaravag e Galarasaray
  • Barcelona: PSG, Chelsea, E. Frankfurf, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen, Newcastle
  • PSG: Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Ath. Bilbao
  • Manchester City: B. Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco

Mudança nos mandos de campo

A Uefa acabou com o sorteio para definição dos mandos de campo das quartas e semifinais. Agora será considerado o desempenho dos clubes na primeira fase da Champions. Os cabeças de chave, classificados entre 1º e 4º lugar na primeira fase, decidirão os confrontos em casa. A regra também se aplica aos confrontos pelas semifinais, onde os classificados em 1º e 2º na fase de liga fazem o jogo de volta como mandantes. A final acontece em jogo único e em campo neutro.

Caso um cabeça de chave seja eliminado no mata-mata, os times abaixo da tabela "roubam" a vantagem. Em outras palavras, caso um clube que termine a fase de liga entre os oito primeiros seja eliminado, os times que terminaram abaixo deste sobem de posição. A alteração vale para as demais competições da Uefa, como Liga Europa, Liga Conferência e Liga dos Campeões Feminina.

