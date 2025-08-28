Primeira fase da Liga dos Campeões terá a reedição de sete finais do torneio; confira os jogos

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:44
A Uefa sorteou nesta quinta-feira (28) todos os confrontos das 36 equipes presentes na primeira fase da Liga dos Campeões. A chamada "fase de liga" inicia no dia 16 de setembro. Os confrontos foram definidos com auxílio de um computador, e times de mesmo país não podem se enfrentar.
Ao todo, terão sete reedições de finais de Champions League nesta primeira fase: Real Madrid x Juventus; Ajax x Inter de Milão; PSG x Bayern de Munique; Liverpool x Real Madrid; Bayerne de Munique x Chelsea; Juventus x Borussia Dortmund; Benfica x Real Madrid.
Cada time fará quatro jogos como mandante e outros quatro como visitantes. Os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final, enquanto os times da nona à 24ª colocação disputam um playoff.
A Uefa acabou com o sorteio para definição dos mandos de campo das quartas e semifinais. Agora será considerado o desempenho dos clubes na primeira fase da Champions. Os cabeças de chave, classificados entre 1º e 4º lugar na primeira fase, decidirão os confrontos em casa. A regra também se aplica aos confrontos pelas semifinais, onde os classificados em 1º e 2º na fase de liga fazem o jogo de volta como mandantes. A final acontece em jogo único e em campo neutro.
Caso um cabeça de chave seja eliminado no mata-mata, os times abaixo da tabela "roubam" a vantagem. Em outras palavras, caso um clube que termine a fase de liga entre os oito primeiros seja eliminado, os times que terminaram abaixo deste sobem de posição. A alteração vale para as demais competições da Uefa, como Liga Europa, Liga Conferência e Liga dos Campeões Feminina.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o