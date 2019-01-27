Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Presidente do Atlético sugere adiar jogo após tragédia em Brumadinho
Sem clima

Presidente do Atlético sugere adiar jogo após tragédia em Brumadinho

Clássico contra o Cruzeiro está marcado para este domingo (27), no Mineirão

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 22:22

Publicado em 

26 jan 2019 às 22:22
O estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, se posicionou a favor de adiar o clássico deste domingo (27) contra o Cruzeiro, marcado para às 11h, no Mineirão. Segundo o mandatário, não há clima para os clubes entrarem em campo após o rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, na última sexta-feira (25).
Por meio da assessoria de comunicação do Galo, o presidente se mostrou a favor da não realização do jogo contra o maior rival.
"Futebol é alegria, é comemoração, é festa...há clima para a realização de um jogo de futebol em Belo Horizonte diante dessa tragédia ocorrida com nossos conterrâneos? Tenho absoluta convicção que não! Em respeito às vidas que se perderam e ao sofrimento de seus familiares e amigos, penso que a maior festa do futebol mineiro deveria ser adiada!", disse Sette Câmara.
Na última parcial informada pelo Cruzeiro, mais de 44 mil torcedores já estão com o ingresso garantido para o jogo no Mineirão. Até a publicação da matéria, a diretoria do clube celeste ainda não havia se manifestado sobre o assunto.
Na noite da última sexta-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) havia informado que a terceira rodada do Campeonato Mineiro estava mantida. Neste sábado, segundo informações da Rádio Itatiaia, dirigentes se reuniram para avaliar a possibilidade de adiamento. Contudo, há dificuldades para achar datas. Em março, o final de semana do Carnaval está livre, mas em razão de um pedido da Polícia Militar, que solicitou que não houvesse jogos em Belo Horizonte no feriado devido ao grande número de foliões na cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados