Presidente do Atlético sugere adiar jogo após tragédia em Brumadinho

O estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, se posicionou a favor de adiar o clássico deste domingo (27) contra o Cruzeiro, marcado para às 11h, no Mineirão. Segundo o mandatário, não há clima para os clubes entrarem em campo após o rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, na última sexta-feira (25).

Por meio da assessoria de comunicação do Galo, o presidente se mostrou a favor da não realização do jogo contra o maior rival.

"Futebol é alegria, é comemoração, é festa...há clima para a realização de um jogo de futebol em Belo Horizonte diante dessa tragédia ocorrida com nossos conterrâneos? Tenho absoluta convicção que não! Em respeito às vidas que se perderam e ao sofrimento de seus familiares e amigos, penso que a maior festa do futebol mineiro deveria ser adiada!", disse Sette Câmara.

Na última parcial informada pelo Cruzeiro, mais de 44 mil torcedores já estão com o ingresso garantido para o jogo no Mineirão. Até a publicação da matéria, a diretoria do clube celeste ainda não havia se manifestado sobre o assunto.