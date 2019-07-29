Home
>
Esportes
>
Polícia decide não indiciar Neymar em acusação de estupro

Polícia decide não indiciar Neymar em acusação de estupro

A polícia concluiu que o jogador do PSG e da seleção brasileira não cometeu nenhum crime

Agência Folha Press

Publicado em 29 de julho de 2019 às 22:14

 - Atualizado há 6 anos

Neymar, atacante do PSG Crédito: C.Gavelle/PSG

A Polícia Civil decidiu não indiciar o jogador Neymar por crime de estupro, no caso em que ele foi acusado pela modelo Najila de Souza, em maio. A investigação foi concluída nesta segunda-feira (29) pela delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

> Najila diz que foi enganada e afirma que vai até o fim com o caso

A polícia concluiu que o jogador do PSG e da seleção brasileira não cometeu nenhum crime. A reportagem apurou que a investigação encontrou muitas contradições nos depoimentos de Najila. 

No dia 31 de maio, Neymar foi acusado de agredir e estuprar a modelo em um hotel em Paris, duas semanas antes. À época da divulgação do caso, ele estava concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary.

> Neymar não viaja e fica fora de amistoso do Paris Saint-Germain

Convocado pela Justiça, o jogador prestou depoimento em 13 de junho em São Paulo e, dias antes, no Rio de Janeiro, onde é investigado por ter divulgado fotos íntimas de Najila em um vídeo postado nas redes sociais.

> Relembre casos de jogadores que já tiveram problemas com a polícia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Estupro neymar

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais