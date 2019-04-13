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Em recuperação

Pelé passa por cirurgia e já está no quarto

Rei do futebol realiza intervenção após infeção urinária e passa bem; os médicos vão esperar sua reação para dar alta

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 15:46

Publicado em 

13 abr 2019 às 15:46
Pelé, Rei do Futebol Crédito: Fifa/Divulgação
Seguindo a programação do seu tratamento para um cálculo renal, Pelé passou por uma cirurgia na manhã deste sábado para tratar do problema. O rei do futebol está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e já pôde ir para o quarto após a intervenção.
O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira chegou ao Brasil na última terça-feira após sofrer uma infecção renal em Paris, quando participava de um evento com Kylian Mbappé e se ressentiu de uma febre. Na ocasião, ele foi internado e medicado na França, onde seguiu internado até o início da semana.
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De volta ao Brasil, o ídolo do futebol iniciou tratamento no Albert Einstein e está sendo acompanhado por três médicos. Ele goza de boa condição física e inspira cuidados maiores por ter apenas um rim.
Atualmente com 78 anos, Pelé passa bem após o procedimento. Depois de liberá-lo para voltar ao seu quarto, os médicos acreditam que o Rei do futebol possa ter alta em breve.

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