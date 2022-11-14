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Novidade

Paris-2024 inova e apresenta um 'gorro' como mascote olímpico

Dois barretes frígios, tipo de gorro que virou símbolo da luta pela liberdade na França, vão ser as mascotes dos Jogos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2022 às 14:55

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 14:55

  • Demétrio Vecchioli

SÃO PAULO - Diferente da maior parte dos eventos esportivos, que escolhem animais com características humanas como mascotes, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 anunciaram nesta segunda-feira (14) que suas mascotes serão dois barretes frígios, nome de um tipo específico de gorro. Ambos são vermelhos, e um deles usa uma perna mecânica. É padrão que os nomes só sejam definidos em outra etapa.
Barretes frígios, gorros que serão mascotes das Olimpíadas
Barretes frígios com as cores da bandeira da França serão mascotes das Olimpíadas Crédito: Divulgação
O barrete frígio era originalmente usado por moradores de Frígia, uma região da Ásia Menor, mas se tornaram famosos ao serem utilizados pelos republicanos que lutaram na Tomada da Bastilha, em 1789. Assim, esse gorro se tornou o símbolo da Revolução Francesa e das lutas por liberdade.
O barrete frígio aparece, por exemplo, em destaque na bandeira de Santa Catarina, na ponta da estrela central, e na bandeira do Rio Grande do Sul, sobre uma espada. Na bandeira da cidade do Rio de Janeiro, é o elemento mais central.
O mesmo espírito, presente nessas bandeiras, é recuperado por Paris ao organizar a Olimpíada e a Paralimpíada. "É uma mascote que encarna o espírito francês. Um ideal que carrega os valores do nosso país, uma parte da nossa história e um ponto de vista singular sobre o mundo. É a primeira vez que a mascote não é um animal, e sim um ideal", comentou Julie Matikhine, gerente de marca de Paris-2024.
No vídeo de apresentação dos mascotes, praticando esportes, fica claro que as pontas do barrete vão servir como braços e mãos, e que a boca e os olhos dão expressão aos personagens, que têm cílios das cores da bandeira francesa. Exceto a logomarca dos Jogos, predominantemente dourada, e presente na "barriga" deles, as mascotes são inteiras em azul, vermelho e branco.
Apesar da novidade em termos de Jogos Olímpicos e Paralímpicos — que, no caso de Paris, pela primeira vez têm organização conjunta —, a mascote não ser um animal é algo que já acontece também na Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo fim de semana. No caso catariano, a mascote é um o Keffiyeh, o lenço usado por grande parte dos homens locais. No caso dele, as bordas também servem como braço, mas o La'eeb não tem pernas.

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