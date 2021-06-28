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Copa América

Neymar volta a criticar gramado do Engenhão nas redes sociais

O atacante abriu uma enquete em que pergunta: "Onde será o próximo jogo da seleção?". Ele colocou lado a lado um campo de terrão e um gramado de Londres

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:47
Neymar abriu caminho para a vitória do Brasil
Neymar e Richarlison em vitória do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Neymar voltou a criticar o gramado do Engenhão nesta segunda-feira. Será no estádio carioca que a seleção brasileira jogará sua próxima partida na Copa América, contra Chile ou Uruguai, na sexta-feira, pelas quartas de final. Se vencer, jogará novamente no campo mais criticado da competição.
Nas redes sociais, o atacante abriu uma enquete em que pergunta: "Onde será o próximo jogo da seleção?". Abaixo ele publicou a foto de dois gramados, sendo que o primeiro era apenas um terrão com as linhas brancas e o segundo era uma foto do tradicional estádio de Wembley, de Londres.
Publicação de Neymar sobre gramado
Publicação de Neymar sobre gramado Crédito: Reprodução Instagram
Neymar já havia criticado o campo do Engenhão após o primeiro jogo do Brasil no estádio, a goleada sobre o Peru por 4 a 0, na segunda rodada. "Comemorando o gol de ontem no 'belo' gramado do Engenhão #porfavorarrumaocampo", ironizou Neymar em suas redes sociais um dia depois da vitória.
Na sequência, Tite fez coro com o jogador. "Um campo que não vou chamar de horrível, mas muito ruim para se jogar futebol, prejudica todo o espetáculo. Quem quer criar, não consegue. É inadmissível que duas equipes de alto nível, que jogadores que jogam na Europa, virem jogar num campo nessas condições", criticou o técnico da seleção, após a vitória sobre a Colômbia, na quarta.
Diante da insatisfação de Tite e dos jogadores, a CBF até tentou junto à Conmebol mudar o local da partida de sexta-feira. Mas a entidade que organiza a Copa América não permitiu a alteração.
Se confirmar a boa fase e alcançar a semifinal, a seleção jogará mais uma vez no Engenhão, no dia 5 de julho. A final será disputada no Maracanã, também no Rio, no dia 10 de julho.

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