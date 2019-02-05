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Festa de Arromba

Neymar comemora aniversário com amigos e celebridades em Paris

De muletas, craque brasileiro chorou em discurso, mas também curtiu muito com os convidados na festa que custou entre R$ 6 e R$ 10 milhões

Publicado em 

05 fev 2019 às 15:13

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 15:13

A fase pode não ser a melhor para Neymar no que diz respeito ao futebol, mas os amigos compareceram em peso para prestigiar o jogador na festa de aniversário realizada na noite desta segunda-feira (4) em Paris.
O jogador, que ainda se recupera de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, chegou na festa acompanhado do filho David Lucca e usando uma muleta vermelha.  
Neymar se emociona em festa de aniversário Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Marília Mendonça foi a grande surpresa para o atleta. Ela entrou cantando parabéns e ao lado do bolo. O jogador não conteve as lágrimas e foi amparado pela mãe Nadine Gonçalves, que ainda fez uma declaração para o filho. 
Em seu discurso Neymar disse que a sua fase não está 100%, mas que seguirá lutando por todos eles.
Separado de Bruna Marquezine desde outubro do ano passado, Neymar cantou ao lado de Rafaela Porto, ex-participante do "The Voice Brasil". Há rumores que os dois estariam tendo um affair. 
A festa estava repleta de famosos. O cantor Wesley Safadão foi uma das atrações musicais da noite, que teve ainda a presença dos cantores Nego do Borel, João Cedric, MC Mirella. Além dos atletas Thiago Silva, Daniel Alves, Mbappé, e o jogador de vôlei Bruninho, entre outros.   
A Red Bull, empresa patrocinadora do jogador, arcará com os custos da cerimônia para até 500 convidados. Isso porque o contrato de Neymar com a Red Bull prevê que a patrocinadora é responsável pela organização da festa. De acordo a imprensa francesa, a festa custou entre € 1,5 milhão (R$ 6,3 milhões) e € 2,5 milhões (R$ 10,5 milhões).

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