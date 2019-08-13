Nadador capixaba, João Gomes participa de evento em Baixo Guandu

João Gomes morde e "atesta" a qualidade da mealha de ouro nos 100 metros peito no Pan Crédito: LECO VIANA/Agência Estado

João Gomes Júnior nos Jogos Pan-Americanos de Lima poderá reencontrá-lo nesta quarta-feira (14), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Depois de conquistar três medalhas na competição, ele marcará presença na Caravana do Esporte e das Artes, que também contará com a pernambucana Etiene Medeiros. Quem já está com saudade de ver o nadador capixabanospoderá reencontrá-lo nesta quarta-feira (14), em, nodo. Depois de conquistar três medalhas na competição, ele marcará presença na Caravana do Esporte e das Artes, que também contará com a pernambucana Etiene Medeiros.

Desde a manhã, ambos os nadadores participarão de uma programação voltada para professores e alunos da rede pública municipal de ensino. No entanto, durante o show que encerrará o dia de atividades, previsto para as 19h30, todos que estiverem no Estádio Manoel Carneiro poderão interagir e ouvir as histórias e as experiências vividas pelos dois atletas.

Arenas e tendas foram montadas no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, para a realização das Caravanas de Esporte e das Artes Crédito: Divulgação | Prefeitura de Baixo Guandu

De acordo com a Prefeitura de Baixo Guandu, a expectativa é que 3 mil alunos de todas as escolas públicas da cidade e 160 professores participem das ações de entretenimento e capacitação. Ao todo, sete modalidades esportivas serão praticadas no local: atletismo, basquete, vôlei, tênis, futebol, slackline e luta. Além de ações educativas em arte.

O PROJETO

As Caravanas de Esporte e das Artes tiveram a abertura oficial no final da tarde desta segunda-feira (12) e têm programação prevista até esta quinta-feira (15). No Brasil, o projeto começou em 2005; e só nos últimos dois anos as ações educativas já aproximaram as pessoas dos esportes e das artes em seis municípios capixabas.