Surfe

Miguel Pupo e João Chianca vão às oitavas de final da WSL

Os surfistas foram os únicos brasileiros que avançaram na etapa de Margaret River

Publicado em 20 de maio de 2025 às 19:00

João Chianca em Margaret River Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os surfistas Miguel Pupo e João Chianca, o Chumbinho, foram os únicos a avançarem às oitavas de final de um total de oito brasileiros que competiram no round 3 da etapa de Margaret River, na costa oeste da Austrália. Na madrugada desta terça-feira (20) deram adeus à competição o líder do ranking Ítalo Ferreira, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Filipe Toledo e Edgard Groggia. Na disputa feminina, Luana Silva se classificou às oitavas no sábado (17), primeiro dia da disputa.>

Nascido em Itanhaém, na Baixada Santista, Pupo levou a melhor contra o anfitrião George Pittar na quarta bateria do dia. O brasileiro pegou boas ondas e somou notas 8,00 e 7.27 (total de 15.27) contra 4.83 e 7.00 (11.83) do australiano. Na bateria 10, Chumbinho também sobrou diante do sul-africano Matthew McGillivray. O surfista de Saquarema totalizou 13.93 (notas 8.73 e 5.20) contra 10.87 do oponente (6.00 e 4.87). Com a classificação às oitavas, Chumbinho subiu da 22ª para a 17ª posição no ranking, garantindo presença na segunda metade da temporada.>

A etapa de Margaret Ríver, sétima do calendário da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), define o corte na classificação, limitando o número de atletas que seguirão lutando pelo título deste ano. Ao final da etapa australiana, apenas os 22 primeiros colocados entre os homens, e as 10 primeiras entre as mulheres continuarão no circuito. Além de Miguel Pupo e Chumbinho, outros quatro brasileiros estão assegurados na segunda metade da temporada da WSL: Ítalo Ferreira, Yago Dora, Filipe Toledo e Alejo Muniz. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta