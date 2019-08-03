Suspensão

Messi é suspenso de jogos internacionais por três meses

A decisão é da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol)

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 19:06 - Atualizado há 6 anos

O jogador da Argentina Lionel Messi Crédito: Fifa

A Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) anunciou que o jogador Lionel Messi foi suspenso por um período de três meses, não podendo participar de jogos particulares ou oficiais pela seleção argentina, além de ter de pagar uma multa no valor de US$ 50 mil. O argentino ainda pode recorrer da decisão.

Com a punição, o jogador ficar fora de três partidas: contra o Chile, no dia 5 de setembro; contra o México, em 10 de setembro; e a contra a Alemanha, no dia 9 de outubro.

ENTENDA

No final da partida que definiria do terceiro lugar da Copa América, contra o Chile, Messi rejeitou receber a medalha de bronze e disse que o torneio foi manchado por corrupção. "Não nos deixaram estar na final", afirmou.

Em outra afirmação, no mesmo dia, o argentino falou em falta de respeito durante o campeonato. "Não temos de fazer parte dessa corrupção, da falta de respeito ao longo de toda essa copa".

Messi, que foi expulso perto do intervalo da partida após uma briga com o chileno Gary Medel, disse que a seleção argentina foi prejudicada deliberadamente no torneio disputado no Brasil.

O capitão do time argentino admitiu que suas críticas à Conmebol, em que questionou a não utilização do sistema de arbitragem de vídeo em dois lances de suposta grande penalidade na semifinal contra o Brasil, pode ter-lhe custado a expulsão. "Pode ter sido a fatura do que disse antes e foi encomendado", disse.

