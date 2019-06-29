Mesmo com gols anulados, Chile vence nos pênaltis e chega à semifinal

Após um empate sem gols no tempo regulamentar o Chile venceu a Colômbia por 5 a 4 na cobrança de pênaltis para avançar às semifinais da Copa América. No decorrer da partida os chilenos tiveram dois gols corretamente anulados pelo juiz argentino Néstor Pitana com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).
Na próxima fase o Chile enfrenta o vencedor de Uruguai e Peru, que amanhã se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16h (horário de Brasília).
O JOGO
Os 44.062 torcedores que foram hoje à Arena Corinthians acompanharam um jogo muito movimentado. A primeira boa chance foi do Chile. Aos 11 minutos Fuenzalida avança pela direita e cruza para Aránguiz, que cabeceia para bela defesa do goleiro Ospina.
O time chileno continuou mandando no jogo e quase conseguiu chegar ao primeiro gol aos 15 minutos. Vidal toca em profundidade para Alexis Sánchez na ponta esquerda. Beausejour ultrapassa o atacante, recebe a bola e cruza para o meio da área. Ospina e Davinson Sánchez se enrolam e Aránguiz aproveita para chutar para o fundo do gol. Mas o VAR chama o juiz argentino Néstor Pitana para informar que houve impedimento de Sánchez no lance. Assim o gol foi anulado.
A primeira oportunidade clara dos colombianos saiu aos 24 minutos. O atacante Falcao Garcia recebe na entrada da área, gira em cima do marcador e chuta errado.
Aos 34 minutos a chance é do Chile. Beausejour cruza para a área para cabeçada perigosa de Maripán. Mas a bola vai por cima do gol.
Quatro minutos depois os chilenos voltam a chegar com perigo. Vargas recebe passe em profundidade na área e chuta cruzado. Mas o zagueiro Mina corta a finalização.
Aos 40 minutos quem tem a chance de marcar é o meia Vidal. Ele recebe passe de Alexis Sánchez na entrada da área e chuta colocado. Porém, a bola vai para fora por pouco.
Assim, mesmo com várias oportunidades de lado a lado, a igualdade sem gols se mantém até o intervalo da partida.
SEGUNDO TEMPO SEM GOLS
No segundo tempo a Colômbia começa melhor e tem a primeira oportunidade aos 2 minutos. O meia James Rodríguez cobra uma falta com perigo, mas a bola acaba indo para fora por muito pouco, assustando o goleiro Arias.
O Chile responde aos 6 minutos. O atacante Eduardo Vargas chuta com violência para defesa em dois tempos de Ospina.
E os chilenos chegam com perigo novamente, agora com Alexis Sánchez aos 14 minutos. O atacante recebe passe em profundidade de Aránguiz, parte livre desde a intermediária e chuta colocado, mas para fora. Porém, o árbitro assinala impedimento do jogador do Manchester United.
Aos 25 minutos do segundo tempo, o Chile chega novamente com perigo. Alexis Sánchez recebe na área, toca para Maripán, que, de peito, entrega a bola para Vidal. E o volante chuta cruzado para o fundo do gol da Colômbia. Mas o gol é anulado pelo juiz, com auxílio do VAR, por causa de toque de mão de Maripán. O segundo gol anulado do Chile na partida.
Mesmo protagonizando um jogo muito movimentando, nem Chile nem Colômbia conseguem aproveitar as chances criadas no tempo regulamentar. Com isso a partida vai para a disputa de pênaltis.
DECISÃO NOS PÊNALTIS
A Colômbia começa a série de cobranças de pênaltis com James Rodríguez. O meia bate com categoria para vencer o goleiro Arias. A primeira cobrança do Chile é de Vidal, que bate com violência no ângulo para empatar. Cardona cobra colocado para colocar novamente a seleção colombiana em vantagem. Pelo Chile, Vargas chuta com força para vencer Ospina. O terceiro colombiano é Cuadrado, que chuta colocado para fazer o seu. O volante Pulgar bate no centro e empata para o Chile. Na quarta cobrança da Colômbia, Mina faz o seu. Chega então Aránguiz, que não desperdiça. Na quinta cobrança da Colômbia Tesillo bate para fora. Com isso, Alexis Sánchez cobra com muita categoria para classificar o Chile para a semifinal da Copa América.
Ficha técnica:
Sexta, 28 de junho de 2019
COLÔMBIA X CHILE
Competição: Copa América (quartas de final)
Local: Arena Corinthians, São Paulo.
Juiz: Néstor Pitana (Argentina).
Colômbia: Ospina; Medina, Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe (Cardona), Cuadrado e James Rodríguez; Falcao (Duván Zapata) e Roger Martínez (Luis Díaz). T: Carlos Queiroz.
Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal e Fuenzalida (Pavez); Eduardo Vargas e Alexis Sánchez. T: Reinaldo Rueda.
*Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola