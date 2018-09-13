Jogador é acusado de abusar sexualmente de estudante

Acusação contra jogador da Premier League não é inédita Crédito: Pixabay

Um jogador em atividade no Campeonato Inglês  cuja identidade não pode ser revelada por questões legais  está sendo acusado de abusar sexualmente de uma estudante francesa de 15 anos, informa o jornal inglês "The Telegraph".

O episódio teria ocorrido na cidade de Nimes, nas férias de julho de 2012, quando o jogador e um primo, ambos já maiores de idade à época, forçaram a menina a manter relações sexuais depois de uma bebedeira. Atualmente, o jogador responde em liberdade graças ao pagamento de uma fiança.

Ainda de acordo com a publicação, o jogador inicialmente negara ter se envolvido com a menina. Depois, mudou sua versão, alegando que a relação foi consensual e que pensava que a vítima era mais velha. Admitiu também ter mentido inicialmente porque não queria chatear sua namorada.

Essa não é a única polêmica com jogadores da Primeira Divisão inglesa. Em agosto, veio à tona um caso de um atleta acusado de abusar e drogar uma modelo em Londres.