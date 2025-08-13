Surfe

Italo avança no Taiti, e Brasil terá dois surfistas na decisão do Mundial

Ítalo Ferreira e Yago Dora representarão o país na WSl Finals, em Fiji

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:29

Italo Ferreira e Yago Dora avançam para a WSl Finals Crédito: Imagem: Cait Miers/WSL

O Brasil terá dois representantes na disputa pelo título do Mundial de Surfe. Nesta quarta-feira (13), no Taiti, etapa final da temporada regular, Italo Ferreira avançou às quartas de final e Yago Dora assegurou a liderança do ranking sem precisar entrar na água, confirmando a lycra amarela para o WSL Finals, em Fiji.

Yago confirmou o topo graças à eliminação precoce de Jordy Smith, único que ainda podia ameaçar sua posição. O sul-africano caiu logo na primeira bateria do dia diante do local Kauli Vaast, atual campeão olímpico em Teahupoo, que somou 15,43 pontos contra apenas 3,33.

Com a liderança garantida, o brasileiro precisará vencer apenas sua primeira bateria no WSL Finals para ser campeão mundial.

Caso perca, a disputa vira uma série melhor de três contra o vencedor do mata-mata entre os outros quatro classificados.

Esta será a primeira vez do paranaense na decisão desde a criação do formato, em 2021, coroando sua temporada mais consistente, com vitórias em Portugal e nos Estados Unidos, vice em J-Bay e quatro quintos lugares.

Na água, Italo Ferreira encarou um rival já familiar: o indonésio Rio Waida, adversário da final da etapa de Abu Dhabi, vencida pelo potiguar. Curiosamente, os dois dividem o mesmo treinador.

O brasileiro começou forte, encaixando um tubo veloz para 4,83 pontos. Depois, aproveitou um erro de Waida para retomar a prioridade e somar mais um tubo, 4,00.

O mar irregular dificultou as oportunidades, e o indonésio sequer conseguiu entrar na disputa. A melhor onda viria nos minutos finais, quando Italo surfou um tubo pesado, avaliado em 6,50, fechando a vitória com tranquilidade.

Com a vaga garantida, Italo chega ao seu quarto WSL Finals em cinco edições, buscando seu primeiro título no formato.

Ele já foi vice-campeão em 2022, perdendo para Filipe Toledo, e no ano passado, superado por John John Florence em uma decisão polêmica.

