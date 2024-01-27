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Oliver Bearman

Inglês de 18 anos é o novo piloto reserva da Ferrari

Oliver Bearman foi anunciado neste sábado pela Ferrari
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2024 às 14:59

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 14:59

Oliver Bearman, de apenas 18 anos, é o mais novo piloto reserva da Ferrari para a temporada de Fórmula 1 de 2024.
Oliver Bearman
Oliver Bearman, de 18 anos Crédito: Divulgação | Ferrari
O jovem anunciado neste sábado (27) dividirá as responsabilidades de piloto reserva com Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, oferecendo suporte ou substituindo Charles Leclerc e Carlos Sainz durante a temporada.
O anúncio da jovem promessa é seguido pela confirmação da extensão do contrato de Charles Leclerc.
Bearman já teve uma participação nos treinos livres da F1 em 2023 pela Haas. Ele se destacou na Cidade do México e no Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Além do papel na F1, Bearman continuará sua participação na Fórmula 2 pela Prema Racing em 2024, após uma bem-sucedida campanha de estreia no ano anterior.
"Oliver Bearman, aluno da Scuderia Ferrari Driver Academy que atualmente corre na Fórmula 2 com a equipe Prema, também assumirá o papel de piloto reserva, pronto para intervir caso um piloto esteja incapacitado, função que dividirá com Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman", disse a Ferrari em comunicado.

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