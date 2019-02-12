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Risco

Incêndio atinge alojamento utilizado por jogadores do Bangu

Três jogadores ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da região
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

11 fev 2019 às 21:03

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 21:03

Um novo incêndio assustou mais um tima carioca na tarde desta segunda-feira (11). Após o treino da manhã, três jogadores do Bangu descansavam no alojamento do CDA (Comissão de Desportos da Aeronáutica), localizado em Campo dos Afonsos, na Zona Oeste, quando o quarto começou a pegar fogo. Os atletas foram encaminhados para o Hospital da Aeronáutica, informou o portal Globoesporte.com. 
Bangu realiza suas atividades no CDA, em Campo dos Afonso Crédito: Bangu/Divulgação
A assessoria de imprensa do Bangu não informou as identidades dos jogadores, relatou apenas que os casos não são graves e que dois deles devem ser liberados em breve. O terceiro foi encaminhado para o CTI por precaução por ter inalado mais fumaça. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. 
O Bangu  realiza seus treinamentos no CDA, que abriga estruturas como o Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica (COTA) e recebe atletas de vários países.

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