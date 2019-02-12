Incêndio atinge alojamento utilizado por jogadores do Bangu

Um novo incêndio assustou mais um tima carioca na tarde desta segunda-feira (11). Após o treino da manhã, três jogadores do Bangu descansavam no alojamento do CDA (Comissão de Desportos da Aeronáutica), localizado em Campo dos Afonsos, na Zona Oeste, quando o quarto começou a pegar fogo. Os atletas foram encaminhados para o Hospital da Aeronáutica, informou o portal Globoesporte.com.

Bangu realiza suas atividades no CDA, em Campo dos Afonso Crédito: Bangu/Divulgação

A assessoria de imprensa do Bangu não informou as identidades dos jogadores, relatou apenas que os casos não são graves e que dois deles devem ser liberados em breve. O terceiro foi encaminhado para o CTI por precaução por ter inalado mais fumaça. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.