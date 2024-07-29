Homem suspeito de sabotagem nas linhas de trem é preso na França Crédito: Vitor Jubini

Um homem identificado pelo governo francês como "militante de movimentos de ultraesquerda" foi preso no domingo (28) em instalações da rede ferroviária no sul da França. Ele é suspeito de estar por trás da sabotagem de linhas de trem, ocorrida na sexta-feira (26), horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Segundo a Agência France Presse, ele tinha em seu poder chaves de acesso a essas instalações, alicates e material impresso com conteúdos "relacionados à ultraesquerda".

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou à televisão francesa que a ação de sabotagem "é o modo tradicional de ação da ultraesquerda".

Darmanin acrescentou que cerca de 50 pessoas foram presas nos últimos dias, suspeitas de planejar ações de sabotagem diversas contra os Jogos.

O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, anunciou que o tráfego ferroviário voltou ao normal na manhã desta segunda-feira (29). É uma boa notícia para a seleção brasileira feminina de futebol, que embarca de Paris para Bordeaux, onde enfrenta na quarta-feira (31) a Espanha, no último jogo da fase de grupos.