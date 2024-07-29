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Olímpiadas 2024

Homem suspeito de sabotagem nas linhas de trem é preso na França

Além do homem, cerca de 50 pessoas suspeitas de planejar ações de sabotagem foram presas na França
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2024 às 08:54

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 08:54

Olimpíadas
Homem suspeito de sabotagem nas linhas de trem é preso na França Crédito: Vitor Jubini
Um homem identificado pelo governo francês como "militante de movimentos de ultraesquerda" foi preso no domingo (28) em instalações da rede ferroviária no sul da França. Ele é suspeito de estar por trás da sabotagem de linhas de trem, ocorrida na sexta-feira (26), horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.
Segundo a Agência France Presse, ele tinha em seu poder chaves de acesso a essas instalações, alicates e material impresso com conteúdos "relacionados à ultraesquerda".
O ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou à televisão francesa que a ação de sabotagem "é o modo tradicional de ação da ultraesquerda".
Darmanin acrescentou que cerca de 50 pessoas foram presas nos últimos dias, suspeitas de planejar ações de sabotagem diversas contra os Jogos.
O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, anunciou que o tráfego ferroviário voltou ao normal na manhã desta segunda-feira (29). É uma boa notícia para a seleção brasileira feminina de futebol, que embarca de Paris para Bordeaux, onde enfrenta na quarta-feira (31) a Espanha, no último jogo da fase de grupos.
Na sexta-feira, as jogadoras levaram nove horas para ir de Bordeaux a Paris (a viagem de trem leva duas horas normalmente), para o jogo de domingo, em que foram derrotadas pelo Japão por 2 a 1. O técnico Arthur Elias mencionou o desgaste como um dos fatores que contribuíram para o resultado ruim.

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