Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
GP da Rússia de Fórmula 1

Hamilton supera jogo de equipe da Ferrari e volta a vencer na Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton quebrou, neste domingo (29), a sequência de três vitórias da Ferrari e voltou a vencer na temporada

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 07:51

Lewis Hamilton vence GP do Brasil de Fórmula 1 Crédito: Divulgação
O britânico Lewis Hamilton quebrou, neste domingo (29), a sequência de três vitórias da Ferrari e voltou a vencer na temporada no  GP da Rússia de Fórmula 1. O piloto da Mercedes superou o jogo de equipe da equipe rival na largada e, após a quebra de Vettel e as paradas nos boxes, controlou a corrida para disparar na liderança do Mundial de Pilotos.
O piloto chegou aos 322 pontos - ele ainda ganhou o ponto extra pela volta mais rápida - e abriu vantagem para seu companheiro Valtteri Bottas, que ficou em segundo e chegou aos 249 pontos. Charles Leclerc, o terceiro na Rússia, tem 215.
A corrida ficou marcada pelo jogo de equipe da Ferrari na largada, que acabou se mostrando infrutífera e causou tensão entre os pilotos.
A largada de Vettel, pulando na frente do pole Leclerc e de Hamilton, foi resultado de uma estratégia da Ferrari para que o alemão aproveitasse o vácuo do carro do companheiro de equipe e ultrapassasse o piloto da Mercedes.
Vettel, porém, fez mais e pulou para liderança. Na sequência da corrida, a estratégia ficou nítida nas conversas por rádio dos pilotos com a equipe. Na décima volta, por exemplo, a Ferrari avisou a Leclerc que a troca de posições seria feita posteriormente, em uma clara indicação de que a ideia era recompensar o pole por ter feito o jogo de equipe.
Só que Vettel pisou fundo e abriu vantagem na liderança. Quando a Ferrari cogitou fazer a troca de posições, Leclerc não estava perto o suficiente para fazer a ultrapassagem. E, para piorar, Hamilton se aproximava dele.
Após a troca finalmente ter ocorrido na parada nos boxes, Vettel acabou tendo problemas mecânicos e abandonou. Só que Leclerc voltou atrás das duas Mercedes.
O piloto da Ferrari não conseguiu ultrapassar Bottas e acabou tendo que se contentar com o terceiro lugar. Com o companheiro de escudeiro, Hamilton não passou mais apuros para vencer a corrida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ferrari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados