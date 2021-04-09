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futebol

Zidane tira pressão de Vinícius Júnior antes do clássico contra o Barcelona

Técnico do Real Madrid foi perguntado se o brasileiro poderia vir a ser o melhor jogador de futebol do planeta. Comandante também não quis comentar sobre Mbappé...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 08:43

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 08:43
Crédito: Vinícius Júnior está concentrado para o duelo deste sábado (GABRIEL BOUYS / AFP
Na véspera do El Clásico, o técnico Zidane tirou a pressão dos ombros de Vinícius Júnior. Após o brasileiro realizar uma grande exibição diante do Liverpool, jornalistas perguntaram sobre o momento do jovem e se a joia poderia vir a ser o melhor jogador do mundo.- Estamos felizes com Vini, temos que deixá-lo tranquilo e não há que falar que ele será o melhor do mundo, existe muito ruído. Ele está concentrado.
> Veja a tabela da La Liga
O comandante merengue também foi questionado se a chegada de Mbappé poderia atrapalhar o desenvolvimento de Vinícius Júnior, mas o treinador preferiu não comentar sobre as especulações. De acordo com a imprensa espanhola, o francês pediu para sair do PSG e o Real Madrid é o destino favorito do atacante.

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