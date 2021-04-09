Zidane tira pressão de Vinícius Júnior antes do clássico contra o Barcelona

Na véspera do El Clásico, o técnico Zidane tirou a pressão dos ombros de Vinícius Júnior. Após o brasileiro realizar uma grande exibição diante do Liverpool, jornalistas perguntaram sobre o momento do jovem e se a joia poderia vir a ser o melhor jogador do mundo.- Estamos felizes com Vini, temos que deixá-lo tranquilo e não há que falar que ele será o melhor do mundo, existe muito ruído. Ele está concentrado.