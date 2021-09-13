Zagueiro Rodrigo comenta chances do São Bento no Paulista Sub-20

Crédito: Divulgação/São Bento

Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão sub-20, o São Bento do zagueiro Rodrigo segue lutando para obter a sua classificação. Na 4ª posição do grupo 7 com cinco pontos ganhos, o time de Sorocaba enfrentará o Grêmio Osasco, que possui um ponto a menos, no próximo dia 16. Para Rodrigo, a vitória será fundamental.

- Nossa meta é chegar à próxima fase, portanto, precisamos derrotar nossos adversários nas quatro rodadas que vem a seguir. Não haverá facilidade certamente, eles desejam nos vencer para nos ultrapassar, mas acredito que o nosso time está ciente da importância do jogo e do que necessita fazer para triunfar - afirmou.

No torneio regional classificam-se os três melhores colocados de cada chave e as oito equipes que terminarem em quarto que tiverem melhor campanha. O defensor ainda sonha com uma das três vagas diretas, mas não descarta o G4 do grupo.