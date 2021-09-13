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futebol

Zagueiro Rodrigo comenta chances do São Bento no Paulista Sub-20

Defensor confia na classificação da equipe de Sorocaba à próxima fase do torneio...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 17:06
Crédito: Divulgação/São Bento
Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão sub-20, o São Bento do zagueiro Rodrigo segue lutando para obter a sua classificação. Na 4ª posição do grupo 7 com cinco pontos ganhos, o time de Sorocaba enfrentará o Grêmio Osasco, que possui um ponto a menos, no próximo dia 16. Para Rodrigo, a vitória será fundamental.
- Nossa meta é chegar à próxima fase, portanto, precisamos derrotar nossos adversários nas quatro rodadas que vem a seguir. Não haverá facilidade certamente, eles desejam nos vencer para nos ultrapassar, mas acredito que o nosso time está ciente da importância do jogo e do que necessita fazer para triunfar - afirmou.
No torneio regional classificam-se os três melhores colocados de cada chave e as oito equipes que terminarem em quarto que tiverem melhor campanha. O defensor ainda sonha com uma das três vagas diretas, mas não descarta o G4 do grupo.
- Seria mais seguro terminar até a terceira posição, sem dúvida, mas não podemos ignorar essa outra possibilidade. O mais importante é somarmos o máximo de pontos nessas últimas rodadas - concluiu.

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