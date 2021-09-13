Zagueiro Luiz Felipe ainda não volta ao Santos contra o Athletico-PR

O zagueiro Luiz Felipe, diagnosticado com um “discreto edema na região miotendinea da posterior”, perderá mais um jogo do Santos na temporada. O jogador que já ficou de fora das partidas contra o Flamengo, Cuiabá e Bahia, não será relacionado para o duelo contra o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro.O grande problema para o técnico Fábio Carille é que o Peixe já não conta com Robson Reis, que vinha sendo titular, mas deixou o campo com um entorse no tornozelo diante o Bahia no último sábado pelo Brasileiro e também deve ser baixa na terça-feira. Danilo Boza, reserva imediato, também não pode jogar a competição por ter atuado pelo Mirassol. Kaiky está lesionado e Emiliano Velázquez não está inscrito na Copa do Brasil.