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futebol

Zagueiro Luiz Felipe ainda não volta ao Santos contra o Athletico-PR

Jogador ainda se recupera de um edema na coxa e vai desfalcar o Peixe na partida desta terça-feira. Garoto Derick deve ser o substituto na decisão na Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 16:11
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe, diagnosticado com um “discreto edema na região miotendinea da posterior”, perderá mais um jogo do Santos na temporada. O jogador que já ficou de fora das partidas contra o Flamengo, Cuiabá e Bahia, não será relacionado para o duelo contra o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro.O grande problema para o técnico Fábio Carille é que o Peixe já não conta com Robson Reis, que vinha sendo titular, mas deixou o campo com um entorse no tornozelo diante o Bahia no último sábado pelo Brasileiro e também deve ser baixa na terça-feira. Danilo Boza, reserva imediato, também não pode jogar a competição por ter atuado pelo Mirassol. Kaiky está lesionado e Emiliano Velázquez não está inscrito na Copa do Brasil.
Desta forma, o Menino da Vila Derick, que já treinou com os profissionais neste domingo e ficou fora da equipe Sub-20 na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO no Brasileiro da categoria, pode ser uma opção para o técnico santista.O Santos perdeu o primeiro jogo das quartas por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença nesta terça para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

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