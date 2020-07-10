Zagueiro comemora reestreia com gol pela Chapecoense em clássico

Depois de retornar de empréstimo do Mirassol-SP, o zagueiro da Chapecoense Luiz Otávio fez sua reestreia como titular pelo Verdão do Oeste, no Campeonato Catarinense.
O defensor teve atuação segura e ainda marcou um gol e deu assistência, na vitória da Chapecoense por 2 a 0, contra o Avai, na Arena Condá, na última quarta-feira (8) pela primeira partida das quartas de final do estadual. Mesmo com a boa atuação, o zagueiro pediu atenção para o jogo de volta.
- Estou feliz pela vitória e a boa partida realizada pela nossa equipe. Pude contribuir com um gol é uma assistência na minha volta ao clube é gratificante. Nosso sistema defensivo foi muito seguro, mas isso é mérito de toda a equipe. Conquistamos uma vantagem. Vamos manter os pés no chão, pois o jogo de volta será complicado. Jogar contra o Avai na Ressacada é complicado - disse o defensor da Chapecoense.
Aos 27 anos, Luiz Otávio, natural de Japeri-RJ, já defendeu as cores do Luverdense-MT, Botafogo-SP e Mirassol-SP, antes de retornar de empréstimo ao Verdão catarinense.