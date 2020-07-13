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futebol

Zaga pode virar de 'solução' a 'problema' no Santos; entenda

Com as saídas de jogadores no setor, como Aguilar e Gustavo Henrique, Peixe só conta com três zagueiros experientes, sendo que dois podem deixar a equipe nesta temporada...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 09:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos pode ter problemas para montar a zaga em um futuro próximo. Antes acostumado com um setor que trazia muitos jogadores experientes, o Peixe pode ter contratempo no setor.
O clube viu as saídas de Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, que atuaram bastante na última temporada e com isso, tem somente três opções que já jogaram com frequência na equipe: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Luiz Felipe. Além deles, o Peixe conta no elenco com os jovens Alex e Wagner Leonardo.
Porém, no final do ano o problema pode ser maior. Isso porque Luan Peres e Lucas Veríssimo, titulares da equipe, tem a chance de deixarem o Alvinegro. Emprestado pelo Club Brugge (BEL) até o final da temporada, o primeiro sairá do Santos se o Peixe não pagar 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) para comprá-lo.
Já Veríssimo é alvo constante na janela de transferências. Clubes italianos já demonstraram interesse no jogador e o Santos o trata como principal ativo no elenco. Em crise financeira e impedido de contratar por punição na Fifa referente a uma dívida com o Hamburgo, o Peixe pode vender o zagueiro para aliviar as finanças do clube.
Entre os que têm a permanência mais assegurada, Luiz Felipe já entrou em campo 95 vezes com a camisa santista, marcando quatro gols. O defensor está na equipe desde fevereiro de 2016, quando o Santos o comprou do Paraná.
Alex Nascimento, de 21 anos, começou a ser convocado por Jesualdo para atividade com o grupo principal. Canhoto, ele se destacou no sub-20 em 2019 depois de deixar o Fluminense. Em julho do ano passado, o Peixe renovou o contrato do atleta até 31 de dezembro de 2023.
Para fechar, Wagner Leonardo, de 20 anos, assinou recentemente uma renovação com o Santos até 2024. O zagueiro está no elenco profissional desde 2019 e chegou a estrear contra o América-RN pela Copa do Brasil do ano passado. O defensor pode receber chances com Jesualdo.

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