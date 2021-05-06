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futebol

Xerife! Veja as estatísticas de Miranda no empate do São Paulo

Zagueiro e capitão do Tricolor teve excelente desempenho no jogo diante do Racing, em empate sem gols e foi eleito o melhor em campo pela Conmebol...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 07:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Se teve um jogador destaque no empate truncado entre Racing e São Paulo, em Avellaneda, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, foi o zagueiro Miranda. Capitão da equipe, o defensor mostrou segurança e foi eleito o melhor em campo pela Conmebol.
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Desde que retornou ao São Paulo, Miranda disputou seis partidas, sendo quatro consecutivas, sempre demonstrando muita calma e sendo elogiado pelos torcedores e também pelo técnico Hernán Crespo.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES Contra o Racing, o camisa 22 novamente jogou os 90 minutos e foi bem nas estatísticas. De acordo com o 'SofaScore', o defensor teve cinco cortes, dois chutes travados e duas interceptações. O que chama atenção são o número de desarmes, com três, sendo que pelo menos dois foram em situações perigosas de ataque do Racing.
Além disso, foram 42 de 49 passes certos, cerca de 86% de acerto, e quatro de seis bolas longas certas, aproximadamente 67% de aproveitamento. Miranda falou sobre o empate do São Paulo na Argentina.
- Foi um bom resultado, diante das circunstâncias do jogo. Jogamos praticamente 15 minutos com um jogador a menos. Então, o time teve um bom desempenho, viemos em busca de pontuar e o objetivo foi conquistado - afirmou o camisa 22.
Com o resultado, o São Paulo continua na liderança do Grupo E, com sete pontos, enquanto o Racing é o segundo colocado, com quatro pontos conquistados. O Tricolor volta a campo no domingo, diante do Mirassol, fora de casa, na última rodada do Campeonato Paulista.

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